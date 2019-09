Peugeot 508

Peugeot introduceert 508 Hybrid

5 september 2019 | Peugeot introduceert de 508 HYbrid en 508 SW HYbrid. In beide gevallen betreft het hier een plug-in hybride (PHEV). Volgens de eerste metingen verbruikt de 508 Hybrid 1.3 liter per 100 km, met een uitstoot van 29 gram per kilometer. De 508 SW plug-in hybrid noteert een verbruik van 1.3 liter per 100 km met een uitstoot van 30 gram per kilometer. De 508 HYbrid en 508 SW HYbrid kunnen nu al worden besteld in Frankrijk en later in het jaar ook in de andere landen waar het model op de markt zal worden gebracht.