Peugeot 508 is leaseauto van het jaar 2019

29 mei 2019 | De Peugeot 508 is uitgeroepen tot Leaseauto van het Jaar 2019. De verkiezing van leasemaatschappij Alphabet werd voor de 23ste keer georganiseerd en kent vier categorieën: Economy, Business, Business+ en Executive. Een vakjury en het publiek verkozen de 508 als winnaar in de categorie Business én als overall kampioen.

De vakjury beoordeelde de auto's op onderdelen als trekvermogen, weggedrag, comfort, afwerking, binnenruimte, zuinigheid, waar voor het geld en kwaliteit van het dealernetwerk. Daarnaast kon het publiek online stemmen op hun favoriete auto. "Geen enkele auto kreeg zoveel publieksstemmen als de 508 en voor de vakjury was hij ook overduidelijk de beste in z'n categorie. Al met al dus een zeer verdiende winnaar van deze verkiezing", stelt Alphabet.

Rick Hermanns, Managing Director van Peugeot Nederland: "Dit is natuurlijk nieuws waar we blij van worden. Zeker omdat we met het design van de Peugeot 508 een compleet andere weg zijn ingeslagen. We hebben het D-segment weer aantrekkelijk gemaakt. In de voor ons belangrijke leasemarkt krijgen we veel complimenten door de uitstekende TCO van de 508 (als gevolg van de restwaarde verhogende uitrusting) en door de comfortabele rijhulpsystemen."

Peugeot won de verkiezing van Leaseauto van het Jaar al drie keer eerder. In 1996 ging de eer naar de 406, in 2005 naar de 407 en in 2017 naar de 3008 SUV. De winnaar van 2019 krijgt binnenkort gezinsuitbreiding: de Peugeot 508 SW staat vanaf juni dit jaar in de showroom. De vanafprijs bedraagt 42.220 euro.