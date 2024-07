Als het gaat om schoonheid is er geen twijfel mogelijk. Peugeot heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld en past die met groot succes toe op alle modellen. Deze stijl is een mix van vloeiende lijnen en scherpe vouwen om tot een harmonieus en tegelijkertijd modern geheel te komen. Wat de stijl van Peugeot uniek maakt zijn de vele verfijnde details. De grille met een uitwaaierend patroon is daarvan het fraaiste voorbeeld.

iCockpit 2.0

Het interieur is minstens zo fraai met geweven stof in plaats van plastic op een achtergrond met een fijnmazig patroon van vele verlichte elementen. Vooral in het donker is dat een lust voor het oog (kleur is instelbaar). 23% van het gewicht van de 5008 bestaat uit gerecyclede materialen.

Naast uiterlijk vertoon biedt de 5008 ook innovatie in de vorm van de "iCockpit". Dit staat bij Peugeot al vele jaren voor een cabine met een klein stuurwiel waar de bestuurder meer om dan achter zit voor maximale controle over de auto. Omdat het stuurwiel zo klein is, staan de klokken op de stuurkolom zodat ze in het blikveld van de bestuurder passen en daarom eenvoudiger zijn af te lezen.

De 5008 de tweede Peugeot met een nieuwe versie van de iCockpit. Voortaan staat op de stuurkolom een beeldscherm dat zich uitstrekt van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. Volgens Peugeot heeft dit als voordeel dat meer informatie eenvoudiger is af te lezen. Tijdens de test werd dit echter als onrustig ervaren omdat er te veel informatie wordt getoond. Gelukkig is de indeling van het beeldscherm tot in hoge mate zelf in te delen (dus niet slechts een keuze uit vaste layouts).

Op de middentunnel is een breed en slank scherm te vinden met daarop zelf te kiezen knoppen om functies snel op te roepen of in te stellen; de zogenaamde "iToggles". Ten opzichte van de vorige generatie iToggles biedt deze nieuwe versie grotere symbolen en is er plek voor tien virtuele knoppen in plaats van vijf. Het vraagt enige studie om de alle knoppen en schermen zelf in te delen, maar de op maat gemaakte bediening daarna is die moeite meer dan waard.

„De vormgeving is onderscheidend en dat uiterlijk vertoon gaat niet ten koste van de bruikbaarheid“

Het infotainment-systeem en de vele veiligheidsvoorzieningen werken allemaal naar behoren, maar zijn niet beter of slechter dan gemiddeld. Een nieuwe voorziening verdient een speciale vermelding: tijdens het manoeuvreren verschijnt beeld van camera's rondom. Wanneer het beeld van alleen een camera aan de zijkant wordt gekozen, zijn de wielen zichtbaar en dat kan velgschade aan stoepranden voorkomen.

Ruimte

De iCockpit zorgt voor een unieke zithouding en daarmee een compleet andere beleving dan in andere SUV's. Daarbij is de 5008 een van de weinige auto's in zijn soort met zeven (!) zitplaatsen. De achterbank staat op rails en is over 15 cm te verschuiven. Met de achterbank in de achterste stand is de beenruimte achterin uitstekend. Echter, de beenruimte op de derde zitrij is dan nihil. Met enige goede wil is het mogelijk om een balans te vinden tussen beenruimte op de tweede en derde zitrij en dan passen zeven (niet al te grote) volwassenen in de 5008. Mede dankzij de goede voetruimte op de derde zitrij (vaak vergeten!) is de 5008 iets ruimer dan andere zevenzitters van deze omvang.

Zelfs wanneer de derde zitrij in gebruik is, resteert bagageruimte voor twee trolly's. Heel slim: onder de derde zitrij is ruimte (80 liter) voor onder andere de laadkabels. Tip: bestel de optionele lade om ze makkelijker op te bergen en weer tevoorschijn te halen.

Elektrische auto

De 5008 is beschikbaar als hybride, plug-inhybride en als volledig elektrische auto. Omdat Peugeot het meeste verwacht van de elektrische "E-5008" is die als eerste in productie genomen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de E-5008 een batterij met standaard (73 kWh) of extra capaciteit (96 kWh), twee of vierwielaandrijving. Voor deze test is gereden met de basisversie: de "Standard Range, Single Motor".

In de standaard en economische modus is de E-5008 terughoudend en is het karakter overduidelijk afgestemd op het comfort van de passagiers. Alleen in de sportstand toont de E-5008 iets meer karakter, maar ook dan lijkt de elektronica de bestuurder tegen zichzelf te beschermen. Zelfs wanneer het stroompedaal diep wordt ingetrapt, bouwt het vermogen teleurstellend kalm op. Alleen door het pedaal resoluut tot de vloer ingedrukt te houden, komt het volledige vermogen van 213 pk uiteindelijk los. Echter, dan is nog steeds merkbaar dat de motor hard moet werken om het forse gewicht in beweging te brengen.

Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen en hoe sterk de E-5008 afremt bij het loslaten van het stroompedaal. Ook hierbij geldt dat de elektronica voor enige vertraging zorgt, hetgeen comfortabel is voor passagiers en teleurstellend voor sportief ingestelde chauffeurs. In de stad en onder gunstige weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 14 kWh per 100 km. Op een route van ruim 300 km met stadsverkeer en snelwegen kwam het gemiddelde testverbruik uit op 16.5 kWh per 100 km en dat is keurig voor een auto als deze. Het resulteerde in een daadwerkelijke actieradius van 502 km.

Rijeigenschappen

Zoals het hoort bij een elektrische auto, en een topmodel, is de E-5008 zeer stil. Harde wind is soms wel voelbaar in het stuurwiel, maar nog steeds niet hoorbaar. Alleen op slecht wegdek zijn de banden duidelijk hoorbaar.

Op het gebied van wegligging, gewichtsverdeling of veercomfort is de E-5008 een heel gemiddelde auto. Net als de meeste andere elektrische auto's zorgen het hoge gewicht en het lage zwaartepunt voor een stabiel en statig karakter. Wat de 5008 bijzonder maakt is wederom de iCockpit. Dankzij het kleine stuurwiel is een kleine polsbeweging al voldoende om een bocht te sturen. In de standaard-modi maakt dat de auto wendbaarder, in de sportstand maakt het de E-5008 dynamischer.

Conclusie

De 5008 is vanwege de omvang en prijs als vanzelf het topmodel van Peugeot. Maar verdient de grote SUV die titel ook dankzij de kwaliteiten? Ja, zeker. Zoals het hoort bij een topmodel worden nieuwe technieken gepresenteerd op de 5008. De belangrijkste daarvan is de nieuwe versie van de iCockpit (na de 3008). Die toont meer informatie in het blikveld van de bestuurder en de weergave kan verregaand worden aangepast. Daarbij valt de doordachte ergonomie op, die gaandeweg zijn weg naar de andere modellen zal vinden.

Naast de concurrentie heeft de 5008 een uniek karakter. De vormgeving is onderscheidend en dat uiterlijk vertoon gaat niet ten koste van de bruikbaarheid. In tegendeel: de 5008 is een zevenzitter en bovendien iets ruimer dan andere zevenzitters van deze omvang. De 5008 is leverbaar als hybride, plugin-hybride en volledig elektrische auto. Peugeot benut de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt (stil, snel, efficiënt, remmen met het stroompedaal) goed. Het weggedrag is gemiddeld, maar de iCockpit zorgt toch voor een andere beleving.

Kortom: mooi, doordacht en origineel. Dat zijn de vereisten voor de titel "topmodel"!