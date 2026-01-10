Peugeot vernieuwt 408

Aan de achterzijde is de 408 het eerste model binnen het gamma met verlicht Peugeot-opschrift. Dat is geïntegreerd in een glanzend zwart paneel over de volledige breedte van de auto. Aan beide uiteinden is elke uitvoering van de vernieuwde 408 voorzien van de herkenbare lichtsignatuur met drie schuine LED-klauwen.

De designers van Peugeot hebben er alles aan gedaan om niets af te laten leiden van de blik van de nieuwe 408 en het visuele effect van de nieuwe lichtsignatuur. De koplampen zijn lager in de bumper geplaatst, los van de signatuurverlichting. Ze zijn bescheiden vormgegeven, met twee ultradunne modules boven elkaar: het bovenste element voor dimlicht, het onderste voor grootlicht. Wanneer ze zijn uitgeschakeld, vallen de koplampen bijna niet op dankzij hun integratie in een glanzend zwart inzetstuk.

De koplampen zijn voorzien van FULL LED-technologie op de Allure en van Matrix LED-technologie op de uitvoeringen GT en GT Exclusive. Om de uitstraling van de 'blik' te behouden, is de radarsensor van het noodremsysteem subtiel achter het Peugeot-logo geplaatst. Van buitenaf is deze volledig onzichtbaar, terwijl de veiligheidssystemen optimaal blijven functioneren.

Versterkte flair

De opvallende wielontwerpen waarmee de 408 bij zijn introductie debuteerde, worden voortgezet op de HYBRID- en Plug-in HYBRID-modellen. Deze zijn leverbaar met exclusieve 19-inch Adakite-wielen, met geometrische vormen die contrasteren met de ronde contour van de velg. De vergrote, diamantgeslepen oppervlakken versterken de visuele impact binnen het uitgesproken profiel van de auto.

De nieuwe 19-inch velgen zijn standaard op de GT-uitvoeringen met HYBRID- of Plug-in HYBRID-aandrijving. De Plug-in HYBRID GT Exclusive is voorzien van 20-inch Monolithe-velgen. Voor de Allure-uitvoering zijn de 19-inch Adakite-velgen optioneel. Deze uitvoering beschikt nu standaard over glanzend zwarte 17-inch lichtmetalen wielen.

De 408 voor modeljaar 2026 introduceert de exclusieve carrosseriekleur Flare Green. Deze kleur verandert zichtbaar van tint, afhankelijk van de lichtinval - van helder geelgroen in direct zonlicht tot diepgroen in de schaduw. Dit unieke effect benadrukt de krachtige carrosserie van de 408, met zijn afwisselende oppervlakken en dynamische volumes.

De digitale instrumentencluster is vernieuwd. Op de GT Exclusive en optioneel op de GT wordt deze cluster uitgevoerd met 3D-graphics. Het gevoel van kwaliteit in het interieur wordt versterkt door nieuwe, verfijnde bekledingsstoffen voor stoelen en interieurpanelen.

i-Toggles

Een belangrijk onderdeel van het i-Cockpit zijn de vijf i-Toggles: instelbare, aanraakgevoelige sneltoetsen die directe toegang geven tot favoriete functies. Denk aan klimaatinstellingen, navigatie naar vaste bestemmingen, veelgebruikte telefoonnummers of favoriete radiostations.

Acht kleuren sfeerverlichting zorgen voor een zachte, elegante ambiance, afgestemd op persoonlijke voorkeur. De verlichting loopt door van het dashboard naar de portierpanelen en vormt een harmonieus geheel met de zachte deurpanelen.

De vernieuwde 408 biedt een verhoogde zitpositie voor zicht op de weg, gecombineerd met een slanke, sportieve carrosserie. Met een hoogte van slechts 1,48 meter blijft het zwaartepunt laag. De wegligging van Peugeot wordt versterkt door de grote spoorbreedte: 1,59 meter vóór en 1,60 meter achter. Daardoor heeft de 408 in theorie een stabiele ligging op de weg.

Peugeot i-Cockpit

De i-Cockpit is al jaren hét kenmerk van Peugeot en komt in de nieuwe 408 tot zijn recht met een indeling die volledig rond de bestuurder is ontworpen. Het compacte stuurwiel versterkt het gevoel van dynamiek en wendbaarheid. Het is ergonomisch ontworpen, optioneel verwarmbaar en voorzien van bedieningselementen voor het multimediasysteem (radio, telefoon) en diverse rijhulpsystemen.

De vernieuwde 408 beschikt over een 10-inch digitaal instrumentenpaneel dat direct in het blikveld van de bestuurder ligt. De weergave is instelbaar met meerdere weergavemodi, waaronder navigatie, media, rijhulpsystemen en energiestroom. Ter aanvulling is er een centraal 10-inch touchscreen, iets lager geplaatst en gericht naar de bestuurder voor optimale bediening - maar tegelijkertijd goed bereikbaar voor de voorpassagier.

Elektrisch

De Peugeot E-408 beschikt over een elektromotor met een vermogen van 157 kW (210 pk) en een koppel van 343 Nm. Naast prestaties stond efficiëntie centraal bij de ontwikkeling van de E-408. De aerodynamica van zowel de carrosserie als de onderzijde is geoptimaliseerd, wat resulteert in een lage luchtweerstandscoëfficiënt (SCx: 0,66). Dankzij deze efficiëntie verbruikt de E-408 in theorie 14,7 kWh per 100 kilometer. In combinatie met een hoogspanningsbatterij van het type NMC met een bruikbare capaciteit van 58,2 kWh, bedraagt de actieradius tot 456 kilometer (volgens de WLTP-rijcyclus, gecombineerd).

De ingebouwde lader van de E-408 ondersteunt snelladen tot 120 kW. Hiermee is de batterij van 20 tot 80 procent op te laden in ongeveer 30 minuten.

Uitrusting

Voor een gezond binnenklimaat is de 408 uitgerust met AQS (Air Quality System) en Clean Cabin. Beide systemen zijn standaard op de GT Exclusive en optioneel op de GT. Het AQS-systeem bewaakt continu de inkomende lucht en kan automatisch de luchtcirculatie inschakelen. Clean Cabin voegt daar een luchtbehandelingssysteem aan toe dat verontreinigingen en fijnstof uit de lucht filtert. De luchtkwaliteit wordt weergegeven op het centrale touchscreen. Ook de klimaatregeling draagt bij aan het comfort. De ventilatieroosters zijn hoog geplaatst aan de voorzijde, terwijl achterin twee extra ventilatieroosters zijn geïntegreerd in de achterkant van de middenconsole.

Om te voldoen aan de eisen van de EU de vernieuwde 408 standaard uitgerust met Driver Monitoring Camera. Dit systeem gebruikt een camera bij de A-stijl aan bestuurderszijde om het gedrag en de alertheid van de bestuurder te analyseren. Als afwijkingen worden gedetecteerd, zoals tekenen van vermoeidheid, volgt een visuele én hoorbare waarschuwing.

De stoelen en interieurafwerking zijn uitgevoerd in nieuwe bekledingsmaterialen. In de hogere uitvoeringen is de waargenomen kwaliteit verhoogd met premium materialen, zoals echt aluminium (standaard op de GT Exclusive, optioneel op de GT), Alcantara® (optioneel op de GT) en Nappa-leder (standaard op de GT Exclusive).

Gemaakt in Frankrijk

De vernieuwde 408 wordt geproduceerd in de fabriek in Mulhouse en onderstreept daarmee de toewijding van Peugeot aan Franse maakkwaliteit. Ook de elektrische aandrijflijn in de E-408 is Frans: deze wordt gebouwd in Trémery door de joint venture Stellantis-Nidec. De transmissie wordt geproduceerd in Valenciennes, eveneens door Stellantis.

De vernieuwde 408 ontvangt updates op afstand (over-the-air). Zo blijft de software altijd actueel, zonder dat een bezoek aan de werkplaats nodig is. De uitvoering Allure is standaard voorzien van Peugeot iâ€'Connect. Dit systeem ondersteunt draadloze Apple CarPlay en Android Auto, en biedt toegang tot het Peugeot CONNECT ONE-pakket met functies voor veiligheid en gemoedsrust, zoals voertuigstatusmeldingen, onderhoudsherinneringen en bediening op afstand via de MyPeugeot-app. Daarnaast is het CONNECT PLUS-pakket3 beschikbaar, met onder meer een Trip Planner en uitgebreidere bediening op afstand.

De uitvoeringen Allure, GT en GT Exclusive zijn standaard uitgerust met Peugeot i Connect Advanced. Dit systeem biedt onder andere TomTom Connected Navigation (op de Allure i.c.m. optie navigatie), integratie van ChatGPT, voertuiglokalisatie en meer functies.

Voor de gemoedsrust is de E-408 uitgerust met een Trip Planner. Deze functie is geïntegreerd in het connected navigatiesysteem en de Peugeot CONNECT PLUS-diensten en werkt samen met batterijvoorverwarming. De planner berekent de optimale route op basis van de afstand, het batterijniveau bij vertrek en het gewenste niveau bij aankomst, beschikbare laadstations in de buurt van de bestemming en het verwachte energieverbruik (afhankelijk van snelheid, verkeer, wegtype, hoogteverschillen, enzovoort). Nieuw is ook de mogelijkheid om een laadlimiet van 80 procent in te stellen bij wisselstroomladen (AC). Dit maakt het mogelijk om het laadniveau af te stemmen op dagelijks gebruik.

De Peugeot E-408 beschikt bovendien over een nieuwe functie voor batterijvoorverwarming. Hiermee wordt de batterij vooraf op de ideale temperatuur gebracht voor optimaal laden, met name bij koud weer. Voorverwarming is handmatig te starten via het centrale touchscreen. Bij de GT-uitvoering wordt de voorverwarming automatisch geactiveerd wanneer de navigatie een laadpunt aanbeveelt via de Trip Planner.

Openbaar laden wordt eenvoudiger dankzij de nieuwe Plug & Charge-functie. Zodra de kabel wordt aangesloten, herkent de laadpaal de auto automatisch - zonder pasje, app of betaalkaart. De kosten van de laadsessie worden direct verrekend via het gekoppelde account. Transacties zijn te volgen via het centrale scherm of in de Free2Move Charge-app. Plug & Charge is al beschikbaar op meer dan 15.000 laadpunten in Europa, voornamelijk langs hoofdwegen, en het netwerk groeit.

De E-408 is bovendien voorbereid op Vehicle-to-Load (V2L). Hiermee kunnen externe apparaten van stroom worden voorzien via de hoogspanningsbatterij van de auto - bijvoorbeeld om een e-bike op te laden of mobiele verlichting aan te sluiten. Het systeem levert tot 3,5 kW bij 16 A. Een bijpassende adapter is verkrijgbaar als accessoire via Peugeot-dealers.