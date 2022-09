Peugeot 408 eerst als First Edition

Op het gebied van design, kleurstelling, technologie en uitrusting biedt de Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 225 FIRST EDITION zijn eigenaar een extra uitrusting zonder meerprijs. De Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 225 FIRST EDITION is uitsluitend online te bestellen via Peugeot.nl.

De geheel nieuwe Peugeot 408 is vanaf 23 september online te bestellen in de introductie-uitvoering 408 PLUG-IN HYBRID 225 FIRST EDITION, een zeer exclusieve uitvoering met onderstaande extra standaarduitrusting zonder meerprijs:

Bijzonder innovatieve carrosseriekleur Bleu Obsession met dichroïsche effecten door het spel van het licht op de carrosserie.

20-inch lichtmetalen 'MONOLITHE'-wielen in een eigen design.

Stoelen bekleed met drie bekledingsstoffen (TEP, textiel en Alcantara) met elektrische verstelmogelijkheden, verwarming en massagefunctie.

7,4 kW boordlader.

Private Lease Flex Premium.

De Peugeot 408 FIRST EDITION kost 51.260 euro, met financial lease vanaf 450 euro (excl. BTW) per maand of private lease vanaf 759 euro per maand, rijklaar.