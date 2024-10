Peugeot introduceert E-408

Een rasterpatroon in carrosseriekleur in de grille gaat op in de algehele vorm van de bumper. Het patroon staat ook symbool voor het elektrische tijdperk bij Peugeot. De identiteit van het merk is meer dan ooit zichtbaar dankzij de verlichting. Aan de voorkant zorgt LED-technologie voor dunne en effectieve koplampen die het uiterlijk van de E-408 bepalen. De lichtsignatuur strekt zich naar beneden uit met twee LED-strepen in de vorm van slagtanden die tot in de bumper reiken. Aan de achterkant komt de identiteit van Peugeot tot uiting in de iconische drie LED-achterlichten.

De nieuwe Peugeot E-408 is beschikbaar met keuze uit vijf carrosseriekleuren: Blanc Okenite, Blue Obsession, Gris Selenium, Rouge Elixir en Noir Perla Nera.

Navigatie

Het navigatiesysteem bevat een reisplanner die routes optimaal plant om de actieradius van de auto te maximaliseren en het opladen te vergemakkelijken. Om de ideale route te berekenen, houdt het systeem rekening met talloze gegevens. Dat zijn onder meer de afstand die moet worden afgelegd, het laadniveau van de batterij bij vertrek, het gewenste laadniveau bij aankomst, snelheid, energieverbruik, verkeer, type wegdek, hoogteverschillen en beschikbare laadstations in de buurt van de bestemming.

De e-Routes by Free2move Charge-applicatie is ook toegankelijk via een met het Peugeot i-Connect-systeem verbonden smartphone. Deze toepassing optimaliseert eveneens alle ritten door de beste route te berekenen op basis van de beschikbare actieradius, de locatie van laadstations, verkeersomstandigheden, de afstand die moet worden afgelegd, enz.

Een smartphone is draadloos te verbinden met het infotainmentsysteem van de auto (Apple CarPlay/Android Auto). Het is ook mogelijk om twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth te verbinden. Verder zijn er vier USB-C-poorten in de Peugeot E-408 te vinden.

De volledig configureerbare i-Toggles onder het centrale beeldscherm zijn een technologisch hoogstandje in dit segment. Elk van de vijf aanpasbare i-Toggles biedt een aanraakgevoelige snelkoppeling naar instellingen van de climate control, telefooncontact, radiostation of een app, naar keuze van de gebruiker. Er zijn acht van deze voorkeuzetoetsen.

Energieverbruik

De aerodynamica van de E-408 (SCx: 0,66) kreeg extra aandacht. De vorm van de bumpers, luchtinlaten aan de voorkant en de lagere spoilers voor de voorwielen verminderen de luchtweerstand en -wervelingen. De E-408 heeft ook een specifieke aerodynamische bodembescherming die bijdraagt aan het lage stroomverbruik van 15,2 kWh/100 km en de actieradius tot 453 kilometer (WLTP gecombineerd).

De E-408 is uitgerust met een hoogspanningsbatterij van 58,2 kWh (netto). Met NMC 811-technologie - 80% nikkel, 10% mangaan, 10% kobalt - profiteert de batterij van een hoge energiedichtheid met achttien geïntegreerde modules. Met de schakelpaddels achter het stuurwiel kan de bestuurder gemakkelijk de remkracht van het regeneratieve systeem instellen. Er zijn drie regeneratieniveaus: laag (-0,6 m/s²) voelt als de vertraging bij gas los in een auto met een verbrandingsmotor. Gemiddeld (-1,3 m/s²) voor verhoogde vertraging bij het loslaten van het gaspedaal. Verhoogd (-2,0 m/s²) voor maximale vertraging bij het loslaten van het gaspedaal, wat maximale regeneratie oplevert. De laatste twee niveaus activeren automatisch de achterremlichten.

De bestuurder kan ook kiezen tussen drie rijmodi. Normal is de standaardmodus, waarbij het vermogen wordt ingesteld op 140 kW (190 pk) en het koppel op 300 Nm, wat een ideale balans biedt tussen dynamiek en actieradius. De Sport-modus (157 kW/210 pk en 345 Nm) is beschikbaar voor maximale prestaties en wordt automatisch en tijdelijk geactiveerd tijdens 'kick-downs'. De ECO-modus (125 kW/170 pk, 270 Nm) bevordert de actieradius.

De E-408 is standaard uitgerust met een warmtepomp, evenals een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming. Een 11 kW 3-fasen boordlader voor laden met wisselstroom (AC) is standaard. Snelladen (DC) kan met een vermogen tot 120 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in iets meer dan 30 minuten is op te laden van 20-80% (bij nominale batterijtemperaturen). Hiermee is elke 10 minuten snelladen goed voor 100 kilometer actieradius. Om het opladen te optimaliseren, kan de bestuurder de minimale en maximale oplaadniveaus programmeren via het centrale scherm. Bijvoorbeeld, van 20% minimale lading tot 80% maximale lading.

De laadtijden tot 100% zijn:

Circa 1 uur en 40 minuten via een 7,4 kW wallbox (32A) en voor de versie met een 7,4 kW boordlader.

Circa 3 uur en 55 minuten via een versterkt stopcontact (14A) en met de 3,7 kW-boordlader.

Circa 7 uur en 5 minuten via een standaard stopcontact (8A) en met de 3,7 kW-boordlader.

Uitvoeringen

De nieuwe E-408 is beschikbaar in twee uitvoeringen: ALLURE en GT. De E-408 ALLURE is standaard uitgerust met onder meer LED-koplampen, 19-inch lichtmetalen wielen, i-Cockpit met een aanpasbaar 10-inch digitaal instrumentenpaneel, connected navigatie met reisplanner, OK spraakbesturing, draadloze smartphoneconnectie via Apple CarPlay of Android Auto, audiosysteem met zes luidsprekers, verwarmbare bestuurdersstoel en stuurwiel, automatische airconditioning met twee zones, achteruitrijcamera en een warmtepomp.

De E-408 GT vult het uitrustingsniveau van de ALLURE aan met zaken als Matrix LED-koplampen, parkeersensoren voor, i-Cockpit met een aanpasbaar 10-inch digitaal instrumentenpaneel in 3D, aluminium interieurelementen met aanpasbare sfeerverlichting in acht kleuren, aluminium dorpellijsten, elektrisch te openen en sluiten achterklep en Drive Assist Plus-pakket (niveau 2 semi-autonoom rijden).