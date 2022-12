Aanbod zonder vraag

De vraag naar middelgrote sedans is nihil, zeker in Europa. Toch ziet Peugeot kans voor de 408 om voor een uniek koetswerk te kiezen. De 408 heeft namelijk de slanke, langgerekte vorm van een sedan en de elegante daklijn van een coupe. Tegelijkertijd zorgen extra bodemvrijheid en dik aangezette wielkasten voor de avontuurlijke uitstraling van een SUV.

Net als iedere andere Peugeot heeft ook de 408 koplampen met dagrijverlichting in de vorm van een klauw. En om de band met de leeuw nog groter te maken is de daklijn gekromd. Heel origineel is de onderrand van de achterklep, die tegen de rijrichting in leunt.

Ruimte en uitrusting

Achterop het dak lijken twee kleine kattenoren te staan die echter veel meer zijn dan alleen decoratief. In deze kleine verhogingen zijn namelijk de scharnieren van de achterklep verwerkt, zodat meer hoofdruimte achterin resteert. Mede dankzij de lange wielbasis is ook de beenruimte op de achterbank uitstekend.

De 408 oogt veel groter dan hij eigenlijk is en dat blijkt na het plaatsnemen achter het stuurwiel. De hoofd- en beenruimte is goed, maar de ruimte rondom de stoelen verraadt dat dit een C en geen D-segment auto is.

Zoals iedere nieuwe Peugeot beschikt ook de 408 over een "i-Cockpit". Het stuurwiel is klein en de bestuurder wordt in een actieve positie gedwongen, zodat deze betere controle over de auto heeft. Dankzij het kleine stuurwiel kunnen de klokken (of beter gezegd: het beeldscherm waarop de snelheidsmeter en toerenteller verschijnen) bovenop de stuurkolom worden geplaatst. Daarmee staat deze belangrijke informatie in het blikveld van de bestuurder en is zodoende makkelijker af te lezen.

Dat beeldscherm achter het stuurwiel bestaat uit meerdere lagen voor driedimensionale weergave. Dat lijkt misschien vergezocht, maar zorgt er in de praktijk voor dat de informatie echt makkelijker is af te lezen.

„Wie na elkaar proefritten met de Peugeot 3008, 5008 en 408 maakt, zal op basis van het weggedrag vrijwel zeker voor de 408 kiezen“

In de 408 is het centrale beeldscherm iets lager geplaatst en iets meer naar de bestuurder gericht dan in andere Peugeots. Daarom ligt het beter binnen handbereik en is het makkelijker af te lezen. Onder het beeldscherm zijn "i-Toggles" te vinden: virtuele knoppen waar de bestuurder zelf een functie aan kan geven.

De uitrusting is modern en compleet, inclusief Peugeot's nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Helaas laat deze eerste versie van dit nieuwe systeem enkele steken vallen. Zo viel het gehele systeem tijdens de testrit kortstondig uit, om na een automatische herstart weer vrolijk verder te gaan. Communicatie met een smartphone via Apple CarPlay of Android Auto komt moeizaam tot stand (zowel bedraad als draadloos) en valt daarna regelmatig uit. Het audiosysteem van specialist Focal heeft een helder en gedetailleerd geluid, maar weet niet goed raad met stampend laag.

Rijeigenschappen

De 408 staat op hetzelfde platform als de 308 en 508, maar heeft dezelfde wielbasis als de 508. De 408 bedient zich van eenvoudigere ondersteltechniek dan de 508 en heeft daarom een minder groots en statig weggedrag. Echter, de verfijning in het onderstel en de besturing is zelfs beter! Ook de "rechtuitstabilitet" (weinig correcties nodig op de snelweg) is uitstekend.

Tegelijkertijd zorgt het kleine stuurwiel ervoor dat een kleine polsbeweging al voldoende is om een behoorlijke bocht te sturen, en dat geeft als vanzelf een superieur gevoel.

Toch is het belangrijkste voordeel van de 408 dat het geen SUV is. Hoe geavanceerd de onderstellen en computergestuurde stabiliteitssystemen van een SUV ook zijn, een auto met een lager zwaartepunt heeft van nature al een goed weggedrag en dat bewijst de 408. Wie na elkaar proefritten met de Peugeot 3008, 5008 en 408 maakt, zal op basis van het weggedrag vrijwel zeker voor de 408 kiezen.

Plug-in hybride

De Peugeot 408 is leverbaar met benzine, (plugin) hybride en elektromotor. Een automaat is standaard op alle motoren. Op het moment van schrijven is alleen de plug-inhyride leverbaar, dus die is hier getest. Net als bijna iedere andere plug-inhybride maakt deze combinatie van een benzine- en elektromotor de 408 sterker, sneller en tegelijkertijd zuiniger en stiller dan een auto met conventionele aandrijving. Daarbij heeft Peugeot zijn huiswerk goed gedaan: de samenwerking tussen beide krachtbronnen verloopt harmonieus en het gevoel in het gaspedaal verandert niet wanneer de ene motor het van de andere overneemt.

Op de 12.4 kWh batterij kan de 408 zo'n 60 km geheel elektrisch afleggen. Net als een volledig elektrische auto is de 408 dan volmaakt stil (mede dankzij glas met extra geluidsisolatie). Ook wanneer de benzinemotor het overneemt blijft het geluidsniveau bijzonder laag. In de sportstand bundelen beide motoren hun kracht en presteert de 225 pk sterke variant uitstekend. Echter, omdat alles met groot gemak gaat en het geluidsniveau bijzonder laag is, is het gevoel van snelheid altijd gering. Voor wie op zoek is naar sensatie is dat een nadeel. Wie zoekt naar comfort zal de 408 hier extra om waarderen.

Conclusie

Met de 408 biedt Peugeot een nieuw type auto waar logischerwijs nog geen vraag naar is. Een proefrit wijst uit dat de 408 veel in zich heeft om die vraag te creëren. Dat begint met het onderscheidende uiterlijk en de riante binnenruimte, vooral achterin. De iCockpit zorgt voor een unieke ervaring. Deze opzet geeft betere controle over de auto en goed overzicht over de instrumenten.

Met de hogere bouw wil Peugeot mensen uit de SUV krijgen. De 408 heeft een hogere instap en zit dan gemiddeld, maar wel het lage zwaartepunt en dus de superieure stabiliteit en verfijning van een sedan of coupé. Met de afmetingen is de 408 beter handelbaar en dynamischer dan traditionele grotere sedans. Tenslotte zorgt de hybride-aandrijving voor een fluisterstille loop, prima prestaties en een gunstig verbruik.