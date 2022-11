Peugeot maakt prijzen 408 bekend

Peugeot positioneert de 408 aan de bovenkant van het C-segment, voor mensen die qua ruimte een stap vooruit willen zetten of op zoek zijn naar originaliteit. Het motorengamma begint bij de 130 pk sterke 1.2 PureTech 130 met standaard 8-traps EAT8 automatische transmissie. Daarboven staan twee Plug-in Hybrid versies: de 180 pk sterke HYbrid 180 en de 225 pk sterke HYbrid 225, beide eveneens met standaard 8-traps automaat.

Standaarduitrusting

De prijzen van de Peugeot 408 beginnen bij 41.490 euro voor de 1.2 PureTech 130 in de uitvoering Allure. Deze versie is aan de buitenkant te herkennen aan de 17-inch 'SILEX' lichtmetalen wielen, de ECO LED-koplampen met dagrijverlichting in de vorm van 'slagtanden' en extra getinte achterruit en achterste zijruiten.

De standaarduitrusting omvat onder meer de nieuwe Peugeot i-Cockpit met 10-inch touchscreen en Peugeot i-Connect Advanced Nav. Om het parkeren eenvoudiger te maken, zijn parkeerhulp achter en een achteruitrijcamera standaard. Ook zijn de buitenspiegels elektrisch inklapbaar en voorzien van instapverlichting. Verder kunnen kopers van de Peugeot 408 Allure rekenen op meervoudig verstelbare sportstoelen voorin, climate control met twee gescheiden klimaatzones en in acht kleuren instelbare interieurverlichting.

Op het gebied van veiligheid en assistentie is de Allure standaard uitgerust met het Pack Safety, bestaande uit:

Lane Keeping Assist On Coming: helpt de bestuurder de juiste afstand tot de rijstrookmarkering te houden en grijpt in bij overschrijding van de middenstreep bij tegemoetkomend verkeer. Houdt ook rekening met overig verkeer naast en achter de auto.

Video-Autonomous Emergency Braking: helpt door middel van een camera letsel te voorkomen bij voetgangers en fietsers in stadsverkeer. Tot 30 km/u komt de auto bij een noodsituatie volledig tot stilstand, tussen 30 en 80 km/u wordt de impact van een aanrijding verminderd door de auto met 25 km/u af te remmen.

Verkeersbordherkenning: herkent verkeersborden met snelheidsbeperking en adviseert de snelheid aan te passen.

Driver Attention Alert: waarschuwt de bestuurder indien de auto de wegbelijning niet volgt.

Intelligente Cruise Control: fixeert de door de bestuurder ingestelde snelheid of neemt de geadviseerde adviessnelheid over. De instelbare snelheidsbegrenzer helpt het overschrijden van de snelheidslimiet te voorkomen.

Plug-in Hybrid

De prijzen van de Plug-in Hybrid-versies van de 408 beginnen bij 46.160 euro voor de HYbrid 180. Voor deze meerprijs krijgt de klant ten opzichte van de 1.2 PureTech 130 niet alleen een krachtigere aandrijflijn met de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden, maar ook een rijkere uitrusting. Zo kan via de My Peugeot-app of de touchscreen het interieur van de auto voorverwarmd of -gekoeld worden. Daarnaast is de Peugeot 408 Plug-in Hybrid standaard uitgerust met het Pack Safety Plus, dat Autonomous Emergency Braking door middel van radar aan het pakket toevoegt. Dankzij radartechnologie werkt dit systeem ook optimaal in het donker. Verder is het Pack Drive Assist 1 standaard met Adaptieve Cruise Control en uitgebreide verkeersbordenherkenning, waarmee de Peugeot 408 Plug-in Hybrid meer verkeersborden kan weergeven op het instrumentenpaneel.

Allure Pack

Na de uitvoering Allure volgt de Allure Pack. Deze is leverbaar vanaf 43.490 euro (1.2 PureTech 130) en ten opzichte van de Allure extra uitgerust met onder meer 19-inch 'JASPE' lichtmetalen wielen, Proximity Keyless Entry, parkeerhulp voor en Pack Drive Assist 2. Laatstgenoemde omvat alle voorzieningen van Pack Drive Assist inclusief:

Rear Cross Traffic Alert: helpt een aanrijding voorkomen tijdens achteruit inparkeren door te waarschuwen voor een naderende weggebruiker van opzij.

Lane Change Assist: waarschuwt de bestuurder voor de aanwezigheid van een voertuig dat met hoge snelheid nadert in de dode hoek, tot wel 75 meter achter de auto.

GT: een sportieve inslag

De 408 in de uitvoering GT wordt gekenmerkt door een extra onderscheidende uitstraling. Deze sportieve uitvoering is leverbaar vanaf 46.190 euro (1.2 PureTech 130) en is te herkennen aan de grille met rasterstructuur in carrosseriekleur, 19-inch 'GRAPHITE' lichtmetalen wielen, Full-LED koplampen met Peugeot Matrix-LED Technology en het Peugeot-embleem op de voorportieren.

In het interieur onderscheidt de GT zich met donkere hemelbekleding, een configureerbaar 3D-instrumentenpaneel, aluminium sierdelen op het dashboard en in de deurpanelen, aluminium instaplijsten en aluminium pedalen. Om het sportieve karakter verder te versterken, is de GT vanbinnen uitgerust met een speciaal, verwarmbaar sportstuurwiel, sportstoelen in stof/alcantara FRAXX Mistral en een frameloze, automatisch dimmende binnenspiegel.

Tijdens het rijden geeft het Driver Sport Pack het digitale instrumentarium een sportieve lay-out en wordt het motorgeluid versterkt in het interieur. Op het vlak van rijhulpsystemen voegt de GT de voorziening Lane Positioning Assist toe, waarmee de 408 semi-autonoom binnen de rijstrook kan blijven rijden.

First Edition

De 408 is in zeer beperkte oplage ook leverbaar als First Edition met de Plug-in HYbrid 225-aandrijflijn. Deze exclusieve versie is sinds 23 september jongstleden uitsluitend online te bestellen voor prijzen vanaf 51.260 euro. Tot de uitrusting behoren onder meer: