Peugeot 408 te zien in Sphere

Naar een idee van het bureau OPEn heeft een getalenteerd team van artiesten, ingenieurs en technici van de Parijse studio Superbien het project uitgevoerd en getransformeerd tot een ontwerp dat de zwaartekracht lijkt te tarten. Deze specialisten staan bekend om hun unieke en originele creaties. De 'Sphere' is net zo bijzonder. Waar is de bovenkant? Waar de onderkant? Hoe kan de nieuwe Peugeot 408 ondersteboven draaien en op zo'n ongewone manier bewegen? Het antwoord: de transparante 'Sphere' omsluit de auto volledig en laat hem vanuit écht alle hoeken zien. Deze originele presentatie is in de bijzondere omgeving van de Louvre-Lens.

"We vonden dit kunstwerk erg leuk. Het is origineel en mooi om te zien en accentueert perfect ons nieuwste model. De stijl van de nieuwe Peugeot 408 wordt nu al geprezen door de vele mensen die hem al hebben gezien. Nu wordt de auto op een zeer originele manier gepresenteerd, in de magnifieke en moderne omgeving van de Louvre-Lens," zegt Linda Jackson, CEO van Peugeot.

"Peugeot zorgt op veel gebieden voor beweging en innovatie. De transparante 'Sphere', ontworpen voor de nieuwe Peugeot 408, maakt de allure van ons nieuwe model van alle kanten duidelijk. Deze creatie ligt perfect in lijn met de wereldwijde uitingen van de nieuwe merkidentiteit van Peugeot," zegt Phil York, Marketing and Communication Director bij Peugeot.