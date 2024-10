Peugeot maakt prijs E-408 bekend

De volledig elektrische Peugeot E-408 is uitgerust met een elektromotor met een vermogen van 145 kW (210 pk), dezelfde die ook in de E-3008 en E-5008 wordt toegepast. Met een accupakket van 58 kWh levert de E-408 een theoretische actieradius van 453 kilometer (WLTP). De E-408 is hiermee gepositioneerd tussen de E-308 en E-3008. De E-408 heeft een vanafprijs van € 44.780,-.

De E-408 biedt ten opzichte van de E-3008 een rijkere standaarduitrusting. De E-408 Allure is standaard voorzien van metaallak, 19-inch lichtmetalen wielen, navigatie, verwarmbare stoelen en stuurwiel en een warmtepomp.

Peugeot biedt daarnaast eigen (private) leasetarieven voor de nieuwe E-408:

€ 639,- ex. BTW (Leasys full operational 10.000 km/60 maanden)

€ 599,- incl. BTW (SFS private lease 5.000 km/72 maanden)

Met de SEPP-subsidie meegerekend komt het private leasetarief op € 538,- per maand.