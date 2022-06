Peugeot introduceert 408

De Peugeot 408 valt in de eerste plaats op door zijn dynamische silhouet en zijn onmiskenbare stijl, maar ook doordat hij afwijkt van de geijkte vorm. De lijnen van de carrosserie zijn scherp, de grille heeft dezelfde kleur als het koetswerk en is beeldbepalend voor de voorzijde, samen met het nieuwe Peugeot-embleem waarop de leeuwenkop prijkt. De omgekeerde uitsnede van de achterbumper is een verrassend detail en zorgt voor een krachtige uitstraling. Met de kenmerkende hoektand-vormige lichtsignatuur aan de voorzijde en klauwachtige LED-achterlichten past de 408 perfect in de Peugeot-familie.

Met een lengte van 4.690 mm en een lange wielbasis van bijna 2.790 mm is de nieuwe Peugeot 408 op de tweede zitrij ruim. De knieruimte bedraagt 188 mm. De kofferbak is eveneens genereus met een volume van 536 liter, dat kan worden vergroot tot 1.611 liter wanneer de rugleuning van de achterbank wordt neergeklapt. De auto is 1.480 mm hoog en heeft daardoor een slank silhouet. Dit verbetert de aerodynamische efficiëntie dankzij een klein frontaal oppervlak van 0,654 m2 en een Cw-waarde van 0,28. De 408 is gebaseerd op het EMP2-platform (Efficient Modular Platform).

i-COCKPIT

De Peugeot i-COCKPIT is een van Peugeot's kenmerken. Het kleine stuurwiel is een van de kenmerken van de Peugeot i-COCKPIT. Op ooghoogte, vlak boven het stuurwiel, omvat het nieuwe digitale instrumentarium vanaf de Allure-uitvoering een 10-inch beeldscherm. Vanaf de GT-uitvoering heeft het instrumentarium 3D-technologie. Het digitale instrumentencluster kan volledig worden aangepast en gepersonaliseerd en heeft diverse weergaven (TomTom Connected Navigatie, Radio/Media, rijhulpsystemen, energiestromen, etc.), die direct vanaf het controlepaneel gewisseld kunnen worden.

De constructie van het dashboard in de Peugeot 408 is gebaseerd op een 'high wind'-architectuur, waarbij de ventilatieroosters van de inzittenden op een hoge positie zijn geplaatst. Deze architectuur maakt tevens het centrale 10-inch touchscreen mogelijk, dat iets lager is geplaatst dan het digitale instrumentarium direct voor de bestuurder en zo beter binnen handbereik ligt. Het systeem heeft volledig configureerbare i-tuimelschakelaars, die onder het centrale beeldscherm zijn geplaatst en een esthetiek en technologieniveau met zich meebrengen die uniek zijn in het segment. Elke i-tuimelschakelaar is een aanraakgevoelige snelkoppeling naar de klimaatinstellingen, telefooncontacten, radiozender en applicaties afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker.

Motoren

Er zijn twee plug-in hybrideversies van de nieuwe Peugeot 408:

HYBRID 225 e-EAT8: 2-wielaandrijving / combinatie van een 180 pk (132 kW) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de e-EAT8 automatische transmissie (WLTP-metingen momenteel gaande).

HYBRID 180 e-EAT8 / 2-wielaandrijving / combinatie van een 150 pk (110 kW) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de e-EAT8 automatische transmissie (WLTP-metingen momenteel gaande).

De Li-ion batterij van beide plug-in hybrideversies heeft een capaciteit van 12,4 kWh en een vermogen van 102 kW. Er zijn twee types on-board chargers beschikbaar: een standaard 3,7 kW 1-fase lader en een optionele 7,4 kW 1-fase lader.

De geschatte laadtijden zijn als volgt:

Met een 7,4 kW Wall Box (32 A) en de 7,4 kW 1-fase onboard-charger, volledig opgeladen in ongeveer 1 uur en 40 minuten.

Met krachtstroom (16 A) en de 3,7 kW 1-fase onboard-charger, volledig opgeladen in ongeveer 3 uur en 55 minuten.

Met standaard stopcontact (8A) en de 3,7 kW 1-fase onboard-charger, volledig opgeladen in ongeveer 7,05 uur.

Er is ook een benzineversie beschikbaar: de 130 pk 1,2-liter PureTech driecilinder benzinemotor, die voldoet aan de laatste EU 6.4 emissie-eisen, wordt gecombineerd met de 8-traps EAT8 automatische transmissie en een Start & Stop systeem (WLTP-metingen momenteel gaande).

comfort aan boord

De voorstoelen zijn gecertificeerd door de AGR (Aktion für Gesunder Rücken), een onafhankelijke vereniging uit Duitsland van experts op het gebied van ergonomie en de gezondheid van de rug. Het certificaat wordt uitgegeven voor de ergonomie en het verstelbereik van de voorstoelen. De stoelen kunnen bovendien worden uitgerust met elektrische verstelling in tien richtingen en twee geheugenstanden voor de bestuurdersstoel, elektrische verstelling in zes richtingen voor de passagiersstoel, alsmede stoelverwarming en een massagefunctie met acht luchtkussens en vijf verschillende programma's.

Als beide delen van de rugleuning zijn neergeklapt, vergroot het laadvolume van 536 liter naar 1.611 liter (inclusief een opbergruimte van 36 liter onder de vloer van de kofferruimte bij de versie met benzinemotor). Met de rugleuning van de achterbank neergeklapt, kunnen objecten met een lengte van 1,89 meter worden vervoerd. De bagageruimte is voorzien van een 12V-aansluiting in de rechter zijwand, LED-verlichting, een opbergnet, een riem en haken voor tassen.

Ontwikkeld in samenwerking met FOCAL, een Franse audiospecialist, is het FOCAL Premium Hi-Fi systeem in de nieuwe Peugeot 408 het resultaat van meer dan drie jaar gezamenlijk onderzoek. Voorzien van ARKAMYS digitale geluidsverwerking, bestaat het FOCAL Premium Hi-Fi systeem uit tien luidsprekers met exclusieve gepatenteerde technologieën:

4 TNF aluminium dome-tweeters,

4 woofers/mediums met Polyglass-membraan en 165 mm TMD (Tuned Mass Damper) ophanging,

1 Polyglass middentonenspeaker,

1 Power Flower Ovoid subwoofer met drie spoelen.

Deze staan in verbinding met een nieuwe 12-kanaals 690 W versterker.