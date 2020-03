Peugeot 208 is Auto van het Jaar 2020

2 maart 2020 | De Peugeot 208 is door 60 Europese vakjournalisten verkozen tot Auto van het Jaar 2020. De jury prees het motoraanbod, dat klanten de keuze biedt uit elektrisch, benzine of diesel. De juryleden waren ook enthousiast over het gedurfde design en de technologie in de nieuwe Peugeot 208. Het was al een bestseller en nu ook de eerste van de '2-serie' van Peugeot die deze prestigieuze prijs krijgt. De nieuwe 208 is de 6e Peugeot die de titel 'Auto van het Jaar' mag dragen.

Deze Auto van het Jaar 2020, de nieuwe Peugeot 208, breekt met de stijlcodes in zijn segment. Hij is verkrijgbaar met een elektrische of een verbrandingsmotor en biedt daarmee een ruime keuze aan zijn toekomstige eigenaren. Het design bevat de nieuwste stilistische codes van het merk met zijn 3-klauwen LED-koplampen, terwijl de gemarkeerde wielkasten en achterste zijpanelen subtiel wijzen op een stevig karakter. De Peugeot i-Cockpit (met head-up display, compact stuurwiel en touchscreen) innoveert met 3D-instrumenten, veilig en esthetisch.

"Ik neem met veel trots de COTY 2020-prijs voor de nieuwe Peugeot 208 in ontvangst. Het beloont het excellente werk en de geweldige inzet van alle Peugeot-teams en de Groupe PSA. Het is voor het eerst dat een '2-serie' Peugeot de prijs krijgt. Overigens rijden er momenteel drie 'Auto van het Jaar'-PeugeotS rond: de 208, 3008 en 308! De COTY 2020 award bevestigt het merkbeleid 'power of choice'. Onze klanten kunnen nu kiezen tussen de Peugeot e-208, elektrische 'Auto van het Jaar', en de Peugeot 208, (thermische) 'Auto van het Jaar'," aldus Jean-Philippe IMPARATO, CEO van Peugeot.

Met 6 titels staat Peugeot in de top 3 van de merken met de meeste 'Auto van het Jaar' awards. De Peugeot 208, prijswinnaar in 2020, volgt na 'Auto van het Jaar'-winnaars SUV 3008 (2017), compacte sedan 308 (2014), 307 (2002), 405 (1988) en 504 (1969). Deze prestigieuze trofee is een aanvulling op de 12 internationale prijzen die de Peugeot 208 al in ontvangst heeft genomen.

De Auto van het Jaar award is de meest begeerde prijs. De jury van deze award bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 Europese landen. Hij werd in het leven geroepen in 1964 en is daarmee ook de oudste onderscheiding. Hij wordt ieder jaar in principe op de Autosalon van Genève uitgereikt.

