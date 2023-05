Peugeot vernieuwt 2008 voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Peugeot 2008 1.2 GT EAT8?

Na de Peugeot 508 is de 2008 het tweede model waar het merk de nieuwe lichtsignatuur toepast. Deze wordt gekenmerkt door drie verticale lichtklauwen, die zijn geïntegreerd in de glanzend zwarte inzetstukken op de bumper. Alle versies van de 2008 hebben deze nieuwe lichtsignatuur. Bij de GT-uitvoering wordt het signatuur van de drie klauwen voor het eerst doorgetrokken in de LED-koplampen met drie lichtmodules. Dit ontwerp onderscheidt de GT-versie van de rest van het gamma.

Aan de achterzijde van de vernieuwde 2008 is eveneens een nieuw lichtsignatuur te vinden; een herinterpretatie van het thema met de drie klauwen dat kenmerkend is voor Peugeot. Nu is gekozen voor drie boven elkaar geplaatste horizontale dubbele lamellen, die bijdragen aan een visuele verbreding van de achterzijde. De achterlichten en richtingaanwijzers zijn eveneens LED.

De vernieuwde Peugeot 2008 wordt geïntroduceerd in de kleur Gris Selenium, een nieuwe kleur die is toegevoegd aan het beschikbare kleurenpalet. Ook nieuw is het Blanc Okenite dat rijk is aan blauwgrijze accenten en het raffinement van de 2008 onderstreept. Er is te kiezen uit zes carrosseriekleuren: Gris Selenium, Gris Artense, Blanc Okenite, Noir Perla Nera, Rouge Elixir en Bleu Vertigo.

De gefacelifte Peugeot 2008 heeft opvallend gestileerde lichtmetalen wielen, in lijn met die van de Peugeot 408. Er zijn verschillende varianten beschikbaar: 16-inch NOMA-wielen voor de ACTIVE-uitvoering, 17-inch KARAKOY-wielen voor de ALLURE- en GT-uitvoering of 18-inch EVISSA-wielen die optioneel voor de GT zijn. Alle lichtmetalen wielen zijn voorzien van een vierspaaks hart met Peugeot-embleem, waarin de wielmoeren volledig zijn weggewerkt

Het logo aan de achterzijde is vervangen door de merknaam, uitgevoerd in Basalt Grey. De letters van de naam Peugeot zijn verdeeld over de volledige breedte van de centrale zwarte strook, wat de achterzijde optisch breder maakt. Ook de typeaanduidingen op de voor- en zijkanten van de 2008 hebben dit lettertype en de kleur Basalt Grey. De "E" van de e-2008 is uitgevoerd in Bleu Dichroic en Blanc.

Alle versies van de 2008 hebben nieuwe bekledingen voor de stoelen. Het design illustreert de stap omhoog in kwaliteit en luxe. Net zoals de nieuwe optionele Alcantara-bekleding dat doet voor de GT-versie.

Peugeot i-Cockpit

De Peugeot i-Cockpit is een van de meest bijzondere voorzieningen in iedere Peugeot. Al tien jaar lang verbetert en moderniseert Peugeot de cockpit. Het kleine stuurwiel is een van de kenmerken van de Peugeot i-Cockpit. Het vergroot het rijplezier aanzienlijk doordat het unieke stuurprecisie biedt. Het stuurwiel is in het midden voorzien van het nieuwe logo. Bij de GT-uitvoering is een badge op het onderste deel van de stuurrand te vinden. Het biedt ook plaats aan de schakelaars voor het multimediasysteem (audio, telefoon) en de volume- en spraakbediening.

Op ooghoogte, vlak boven het stuurwiel, is het instrumentenpaneel te vinden, dat digitaal is op de ALLURE- en GT-uitvoeringen. Dit 10-inch beeldscherm kreeg een nieuw design en is op de GT-uitvoering voorzien van een 3D-display. Het scherm is volledig aanpasbaar.

Alle modellen van de 2008 hebben standaard een 10-inch centraal touchscreen (voorheen 7 inch op de eerste twee uitrustingsniveaus). Op de uitvoeringen ALLURE en GT is het een high-definition touchscreen. Hiermee kunnen radio- en telefoonfuncties (ACTIVE-uitvoering) of de nieuwste generatie infotainmentsystemen Peugeot i-Connect en Peugeot i-Connect® Advanced worden bediend. Onder het centrale scherm bevinden zich 'pianotoetsen' voor de belangrijkste functies.

Peugeot i-Connect

De vernieuwde 2008 ALLURE-uitvoering wordt nu standaard geleverd met het Peugeot i-Connect® systeem, terwijl de GT-uitvoering optioneel kan worden uitgerust met het Peugeot i-Connect Advanced systeem. In beide gevallen is het systeem te bedienen via het centrale 10-inch high-definition touchscreen. Dat is volledig aanpasbaar - met meerdere schermindelingen en widgets (of snelkoppelingen) die gemakkelijk te gebruiken zijn - en reageert als een tablet. Het is mogelijk om door de menu's te vegen van links naar rechts of omhoog en omlaag voor meldingen, of met een tik met drie vingers om de startpagina op te roepen. Net als op een smartphone is op elk moment terug te keren naar de hoofdpagina door op de "Home"-pianotoets te drukken.

Aan de bovenzijde van het scherm geeft een permanente balk informatie over de buitentemperatuur, de airconditioning, positie in de widget-pagina's, connectiviteitsdata, notificaties en de tijd.

Peugeot i-Connect Advanced is uitgevoerd met een TomTom connected-navigatiesysteem. Voor de leesbaarheid is de kaart over de volle breedte van het centrale scherm te tonen. Het systeem wordt 'over the air' geüpdatet, oftewel door direct data te zenden via internet.

De natuurlijke spraakherkenning 'OK Peugeot' verhoogt de veiligheid en is eenvoudig in gebruik. Het systeem accepteert diverse verzoeken die gerelateerd zijn aan de infotainment-functies. Om de gebruiker te assisteren en vragen te beantwoorden omvat het systeem on-board documentatie en instructies.

Smartphones zijn draadloos te koppelen aan het infotainmentsysteem in de auto voor toegang tot Apple CarPlay en Android Auto. Het is mogelijk om gelijktijdig twee telefoons via Bluetooth te koppelen. De ALLURE en GT-uitvoeringen hebben drie USB-aansluitingen (twee USB-C voorin en één USB-A op de tweede zitrij) en die completeren de 'connected'-setup van de Peugeot 2008. Bij de ACTIVE-uitvoering heeft de 2008 één USB-C-aansluiting voorin, terwijl de e-2008 ook nog een USB-C-aansluiting en een USB-A-aansluiting achterin heeft.

De 2008 ALLURE kan worden uitgerust met een optionele draadloze smartphone-oplader van 15 W (voorheen 5 W). Deze is standaard in de GT. Hij bevindt zich achter de klep in de middenconsole.

Nieuwe parkeerhulpcamera's voor en achter op bieden nu een high-definition beeld. Afhankelijk van het uitrustingsniveau is de high-definition camera aan de voorzijde (gekoppeld aan dodehoekwaarschuwing) als optie verkrijgbaar. Deze biedt een beeld van 360 graden van de directe omgeving van de auto.

De sfeerverlichting in het interieur van de vernieuwde 2008 GT kan worden aangepast in acht verschillende kleuren, waaronder enkele nieuwe kleuren. Bovendien staat de sfeerverlichting in verbinding met het touchscreen, zodat met het selecteren van een bepaalde rijmodus de sfeer in het hele interieur wordt doorgetrokken.

Aandrijflijnen

De volledig elektrische Peugeot e-2008 komt verder dankzij een nieuwe elektromotor. Het maximum vermogen stijgt met 15%, van 100 kW (136 pk) naar 115 kW (156 pk), terwijl de accucapaciteit is vergroot van 50 kWh naar 54 kWh. Mede door de optimalisatie op het gebied van efficiëntie belooft de vernieuwde 2008 behalve betere prestaties ook een grotere actieradius, die oploopt tot 406 km in vergelijking met 345 km voorheen (WLTP).

Begin 2024 is de 2008 ook leverbaar met een nieuwe 48V HYBRID-aandrijflijn. Die bestaat uit een nieuwe generatie 100 kW (136 pk) sterke PureTech benzinemotor, gekoppeld aan een nieuwe geëlektrificeerde automatische transmissie met dubbele koppeling en zes overbrengingen. Dankzij de 48V-accu, die tijdens het rijden wordt opgeladen, en de geïntegreerde (starter-generator) elektromotor biedt deze nieuwe aandrijflijn extra koppel bij lage toerentallen. Bovendien is het verbruik in theorie tot 15% lager en is er ook minder CO2-emissie.

Voor de Nederlandse markt zijn drie verbrandingsmotoren beschikbaar in de vernieuwde Peugeot 2008:

PureTech 100: 74 kW (100 pk) 1,2-liter PureTech driecilinder benzinemotor, gecombineerd met een handgeschakelde zesbak en een Start & Stop-systeem.

PureTech 130 EAT8: 96 kW (130 pk) 1,2-liter PureTech driecilinder benzinemotor, gecombineerd met de automatische 8-trapstransmissie EAT8 en een Start & Stop-systeem.

BlueHDi 130 EAT8: 96 kW (130 pk) 1,5-liter viercilinder dieselmotor, gecombineerd met de automatische 8-trapstransmissie EAT8 en een Start & Stop-systeem.

Ten slotte is het mogelijk met de smartphone-app MyPeugeot te profiteren van drie nieuwe functionaliteiten: