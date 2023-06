Peugeot prijst vernieuwde 2008

De vernieuwde 2008 heeft een gewijzigde voorzijde met in de grille prominent het nieuwe Peugeot-embleem. De 2008 is na de nieuwe 508 het tweede model waar het Franse merk de nieuwe lichtsignatuur toepast, met drie verticale lichtklauwen die geïntegreerd zijn in de glanzend zwarte inzetstukken op de bumper. Ook is de 2008 voorzien van opvallend gestileerde lichtmetalen wielen en er zijn nieuwe soorten bekleding en lakkleuren leverbaar. Voor de gewone metaallakken wordt geen meerprijs gerekend.

Ook aan boord zijn aanpassingen gemaakt. Alle uitvoeringen van de 2008 hebben standaard een 10-inch centraal touchscreen (voorheen 7 inch op de eerste twee uitrustingsniveaus). De vernieuwde i-Cockpit verhoogt het rijplezier. Verder onderscheidt de 2008 zich met het vernieuwde Peugeot i-Connect systeem, spraakherkenning en nieuwe parkeerhulpcamera's voor en achter.

Motoren

Er zijn twee PureTech benzinemotoren met 100 of 130 pk. Alleen de PureTech 100-motor is voortaan nog in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak leverbaar. Verder brengt Peugeot de 2008 ook met de BlueHDi 130 dieselmotor met 130 pk, gekoppeld aan de EAT8 automatische transmissie. Die heeft een vanafprijs van 40.820 euro (inclusief rijklaarmaakkosten).

De volledig elektrische e-2008 komt verder dankzij een nieuwe elektromotor. Het maximum vermogen stijgt met 15%, van 100 kW (136 pk) naar 115 kW (156 pk), terwijl de accucapaciteit is vergroot van 50 kWh naar 54 kWh. Mede door de optimalisatie op het gebied van efficiëntie biedt de 2008 behalve betere prestaties ook een grotere actieradius, die oploopt tot 406 kilometer in vergelijking met 345 kilometer voorheen (WLTP).

Peugeot komt op korte termijn ook met de prijzen voor de volledig elektrische e-2008. Naast deze nieuwe versie zal ook de beproefde elektrische aandrijflijn met 100 kW (136 pk) elektromotor en 50 kWh accupakket leverbaar blijven.

Begin 2024 is de 2008 ook leverbaar met een nieuwe 48V Hybrid-aandrijflijn. Die bestaat uit een nieuwe generatie 100 kW (136 pk) sterke PureTech benzinemotor, gekoppeld aan een nieuwe geëlektrificeerde automatische transmissie met dubbele koppeling en zes overbrengingen. Dankzij de 48V-accu, die tijdens het rijden wordt opgeladen, en de geïntegreerde (starter-generator) elektromotor biedt deze nieuwe aandrijflijn extra koppel bij lage toerentallen. Bovendien is het verbruik in theorie tot 15% lager en is er ook minder CO2-emissie.