Peugeot maakt prijs 2008 hybrid bekend

De Hybrid 136 e-DCS6 mild-hybride aandrijflijn debuteerde eerder al in de Peugeot 208, 3008, 5008 en nieuwe 3008. De 2008 is het vijfde model in het aanbod van Peugeot dat profiteert van deze geëlektrificeerde aandrijflijn. De mild-hybride aandrijflijn combineert een PureTech-benzinemotor van de nieuwste generatie met een geëlektrificeerde e-DCS6 6-transmissie met dubbele koppeling en ingebouwde elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 100 kW (136 pk).

De krachtbron belooft extra souplesse en kracht bij lage toerentallen. Het is mogelijk om gedurende korte afstanden volledig elektrisch te rijden, bijvoorbeeld in een parkeergarage, tijdens manoeuvreren of in een 30 km/u-zone. De ingebouwde elektromotor, met een piekvermogen van 21 kW (28 pk) en een maximumkoppel van 55 Nm, ondersteunt de benzinemotor tijdens het accelereren, maar opereert tijdens het afremmen ook als generator om de 48V-accu van het hybridesysteem op te laden. Daarnaast wint de aandrijflijn energie terug door middel van het regeneratieve remsysteem.

Een belangrijk voordeel van de Hybrid 136 e-DCS6 mild-hybride aandrijflijn is het 10 tot 15% lagere brandstofverbruik ten opzichte van de 1.2 PureTech 130 EAT8-versie die deze mild-hybride versie vervangt. Bovendien is deze Hybrid-versie lager geprijsd dan genoemde PureTech motor die hij vervangt.

Uitvoeringen

Peugeot kiest voor slechts drie verschillende uitvoeringen: de ACTIVE, ALLURE en GT. Als ACTIVE biedt de Peugeot 2008 Hybrid 136 e-DCS6 zaken zoals led-verlichting, de Peugeot i-Cockpit met 3,5-inch TFT-kleurendisplay, een Peugeot SD 10-inch touchscreen, Bluetooth-connectiviteit, DAB+ radio en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Ook parkeerhulp achter en climate control zijn standaard.

De ALLURE voegt hier de Peugeot i-Cockpit met 2D digitaal instrumentenpaneel aan toe, evenals een 10-inch HD touchscreen, parkeerhulp vóór en achter, een in hoogte verstelbare bagageruimtevloer, extra getinte zijruiten achter, een automatisch dimmende binnenspiegel, zwarte dakrails en 17-inch lichtmetalen KARAKOY-wielen.

De GT, de topversie in de reeks, kenmerkt zich door een sportieve aankleding voor het in- en exterieur. De GT heeft ook een digitaal instrumentenpaneel met 3D-weergave, een draadloze telefoonlader (15W), een sportstuurwiel bekleed met geperforeerd leder en groen stiksel, diverse GT-logo's, Keyless Entry en meer.

De Peugeot 2008 vanafprijzen voor alle motoriseringen per 1 februari 2024: