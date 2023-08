Peugeot prijst vernieuwde e-2008

Peugeot 2008 privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 403,-

Het gamma begint met de Peugeot e-2008 ACTIVE 50 kWh met 100 kW (136 pk) en een vanafprijs van € 38.970,-. Zaken zoals LED-koplampen, parkeerhulp achter, 10 inch touchscreen en climate control zijn op deze uitvoering standaard. Daarmee is de nieuwe e-2008 ACTIVE niet alleen completer dan de ACTIVE PACK van het uitgaande model, maar ook € 1.100,- lager geprijsd. Bovendien beschikt de nieuwe e-2008 standaard over metaallak, waarmee het totale voordeel oploopt tot € 1.750,-.

De topuitvoering, de e-2008 GT, is leverbaar vanaf € 42.120,-. Naast de uitrusting van de Allure is de GT standaard uitgerust met koplampen met Full Led technologie, 3D digitaal instrumentenpaneel, HD achteruitrijcamera, dak in de kleur "Black Diamond", draadloze telefoonlader en keyless entry.

De krachtigere 54 kWh aandrijflijn met 115 kW (156 pk) heeft een meerprijs van € 2.450,- en is te combineren met alle uitvoeringen. Zelfs met de krachtigere motor en grotere actieradius (tot 406 kilometer) is de vernieuwde Peugeot e-2008 met deze aandrijflijn nog steeds voordeliger geprijsd dan het uitgaande model.

Alle versies onder de SEPP-grens

Dankzij de verbeterde prijspositionering zijn alle versies en uitvoeringen van de e-2008, inclusief alle versies met de grotere actieradius, ruim onder de SEPP-grens van € 45.000,-. Hiermee komen ze allemaal in aanmerking voor de subsidie van € 2.950,- voor particulieren, die een elektrische auto aanschaffen.

De vernieuwde Peugeot e-2008 is per direct te bestellen. Het complete overzicht van de prijzen voor de vernieuwde Peugeot e-2008: