Opel onthult nieuwe Astra Sports Tourer

1 december 2021 | Na de lancering van de nieuwe Astra hatchback in september 2021, volgt nu de stationwagon: de volledig nieuwe Opel Astra Sports Tourer. Direct vanaf de verkoopstart is de nieuwkomer ook leverbaar als plug-in hybride. De nieuwe Astra Sports Tourer vervolgt Opels traditie van compacte stationwagons, die bijna 60 jaar geleden begon met de Kadett Caravan. Met dat model was Opel de eerste Duitse fabrikant die een compacte stationwagon leverde.

Naast de geлlektrificeerde versies wordt de nieuwe Astra Sports Tourer aangeboden met conventionele benzine- en dieselmotoren. De vermogens variлren van 81 kW (110 pk) tot en met 96 kW (130 pk) voor de benzine- en dieselversies, terwijl de plug-in hybride 180 pk systeemvermogen levert. Een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard op de benzine- en dieselmodellen. De klant die liever de optionele 8-traps automatische transmissie wenst, is vooralsnog aangewezen op de krachtigste motoriseringen. De plug-in hybrides beschikken altijd over een (geлlektrificeerde) automaat.

Met een formaat van 4.642 x 1.860 x 1.480 mm (L x B x H) en een tildrempel van zo'n 600 mm, is de nieuwe Astra Sports Tourer een echte middenklasser. De nieuwe Astra Sports Tourer heeft een wielbasis van 2.732 mm, een toename van 70 mm ten opzichte van de vorige generatie en 57 mm meer dan de onlangs gelanceerde nieuwe Astra hatchback.

Met de achterbank in gebruik, heeft de laadruimte van de nieuwe Astra Sports Tourer een inhoud van 608 liter. Wanneer de achterbank wordt neergeklapt, groeit het laadvolume tot 1.634 liter. Standaard beschikt de auto over een achterbank waarvan de rugleuning in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt, waarna een volledig vlakke laadvloer ontstaat. En ook al is de lithium-ion batterij van de plug-in hybrideversies onder de laadvloer geplaatst, nog altijd bedraagt de inhoud van de laadruimte 548 tot 1.574 liter.

Voor praktisch gemak kunnen de versies met een benzine- of dieselmotor worden besteld met Intelli-Space. Dit is een verstelbare laadvloer die met slechts 1 hand in een hogere of lagerepositie of onder een hoek van 45 graden kan worden geplaatst. Zowel in de hoogste als in de laagste positie, kan het afdekscherm van de laadruimte onder de laadvloer worden opgeborgen, waardoor opgeborgen spullen uit het zicht van derden blijven.

Ook handig: in de nieuwe Astra Sports Tourer met Intelli-Space zijn de bandenreparatieset en EHBO-kit opgeborgen in een, zowel vanuit de laadruimte als vanaf de achterbank, eenvoudig bereikbaar compartiment. In geval van een lekke band hoeft op die manier niet de hele laadruimte leeg te worden gemaakt. Een voetbeweging onder de achterbumper volstaat om de achterklep automatisch te laten openen of sluiten (deze functie is optioneel).

Samen met de Astra hatchback maakt de nieuwe Astra Sports Tourer op het gebied van design een duidelijk statement. De auto is de eerste stationwagon die is vormgegeven volgens Opels nieuwe designfilosofie. Het nieuwe Opel Vizor-familiegezicht volgt daarbij de zogenaamde Opel Compass. Hierbij kruisen de horizontale en verticale lijnen van de scherpe vouw in de motorkap en de vleugelvormige dagrijverlichting elkaar bij het Opel Blitz-embleem. In de Vizor zijn bovendien systemen als de adaptieve IntelliLux Pixel LED-koplampen en de frontcamera geпntegreerd.

Ook aan de achterzijde komt de Opel Compass-designfilosofie terug, met het centraal geplaatste Blitz-embleem, de verticale lijnen in het hoog geplaatste remlicht en de opvallend slanke achterlichten. Om de banden binnen de Astra-familie te versterken, zijn deze identiek aan die van de vijfdeurs hatchback.

Wat betreft het interieur is eveneens een grote stap voorwaarts gemaakt. Zo is er onder meer het volledig digitale Pure Panel. De bediening ervan geschiedt via het grote, centraal geplaatste touchscreen en werkt net als bij een smartphone. Belangrijke functies zoals de klimaatbeheersing kunnen echter nog steeds worden geselecteerd via afzonderlijke knoppen. Bovendien zijn telefoonkabels overbodigin de nieuwe Astra Sports Tourer, want de auto is standaard voorzien van draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Het hoogtechnologische karakter van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer is mede te danken aan zijn geavanceerde verlichting. De adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Matrix-koplampen, die ook op Opels topmodellen Insignia en Grandland worden geleverd, beschikken over 168 LED-elementen (84 per koplamp).

De AGR-gecertificeerde voorstoelen van de nieuwe Astra Sports Tourer zijn in eigen huis ontwikkeld. Deze ergonomische AGR-stoelen worden bestempeld als de beste in hun klasse en bieden een groot aantal (optionele) aanpassingsmogelijkheden; van de elektrische hoogteverstelling tot en met de elektro-pneumatische verstelling van de lendensteunen. In combinatie met nappaleren bekleding beschikt de bestuurder over stoelventilatie en een massagefunctie, terwijl ook de achterbank over stoelverwarming beschikt.

Daarnaast wordt de bestuurder geassisteerd door tal van (optionele) rijhulpsystemen, variërend van een head-up display (Intelli-HUD) tot semi-automatische Intelli-Drive 2.0. 'Hands-off' detectie op het stuurwiel zorgt ervoor datde bestuurder te allen tijde betrokken blijft bij het rijden.

