Opel introduceert V2L in meerdere modellen

De Opel Astra Electric en de Opel Astra Electric Sports Tourer zijn voorzien van een elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en een 58 kWh-batterij, goed voor een actieradius tot 454 kilometer volgens WLTP. Dat is 35 kilometer meer dan voorheen.

Nieuw is de mogelijkheid om de opgeslagen stroom ook voor andere toepassingen te gebruiken. Een bidirectionele boordlader is nu standaard, waarmee de auto stroom kan leveren aan externe apparaten. Apparaten zoals een stofzuiger kunnen direct op de auto worden aangesloten met een speciale V2L-adapter die op de laadpoort aangesloten kan worden. Deze adapter is verkrijgbaar via Opel-accessoires en biedt een vergelijkbare aansluiting als een huishoudelijk stopcontact en een maximaal vermogen tot 3,6 kW.

De Astra Electric, Grandland Electric en Combo Electric beschikken standaard over een over een 3-fase 11 kW-bidirectionele boordlader. Ook de Opel Mokka Electric en de 115 kW (156 pk) versie van de Corsa Electric zijn voorzien van V2L-functionaliteit en hebben standaard een 1-fase 7,4 kW-bidirectionele boordlader. De 11 kW-variant is optioneel leverbaar. In de Opel Mokka GSE is deze krachtigere boordlader standaard inbegrepen.