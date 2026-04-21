Opel Corsa GSE debuteert in Parijs

De officiële onthulling laat nog even op zich wachten. Daarom rijdt de nieuwe Opel Corsa GSE voorlopig nog rond in camouflage. Niet alleen om details verborgen te houden, maar ook als stijlstatement. De opvallende wrap verwijst naar de sportieve varianten van de Corsa A uit de jaren tachtig, vertaald naar een moderne vormgeving.

De matzwarte basis onderstreept het prestatiegerichte karakter. Gele en witte strepen met GSE-opschrift geven de auto een duidelijke identiteit. Het patroon doet denken aan een schaakbord en wordt aangevuld met dubbele stippellijnen die ogen als stiknaden. De sportstoelen van de eerste Corsa GSi uit de late jaren tachtig hadden al een herkenbaar streeppatroon. Ook het lijnenspel op de carrosserie van de nieuwe Corsa GSE is geïnspireerd op het design van de Corsa SR en Corsa GT uit de eerste generatie.

Zoals verwacht bij een sportieve uitvoering krijgt de Corsa GSE een sportonderstel met unieke afstemming van gasrespons, besturing en het ESC-systeem. Tijdens tests op de Nürburgring richtte het team zich op de finetuning van deze elementen, om de optimale afstelling voor het productiemodel te realiseren.