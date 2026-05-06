Opel onthult Corsa GSE

De bestuurder van de Opel Corsa GSE heeft keuze uit drie rijmodi. In de Sport-stand zijn alle systemen afgestemd op maximale prestaties en wordt het volledige vermogen geleverd dankzij een speciale, op het circuit geoptimaliseerde afstelling. In de Normal-stand genieten bestuurders ook van een sportieve set-up, terwijl het motorvermogen is beperkt tot 170 kW (231 pk) en de topsnelheid van 180 km/u gewoon haalbaar blijft. In de Eco-stand zijn alle instellingen gericht op maximale efficiëntie en is de topsnelheid begrensd tot 150 km/u. De Corsa GSE is uitgerust met een lithium-ion batterij van 54 kWh (51 kWh bruikbare capaciteit). Om te voldoen aan de eisen van GSE en langdurig en betrouwbaar sportief rijplezier te garanderen, is het temperatuurmanagementsysteem van de batterij aangepast.

De Opel Corsa GSE is voorzien van voorwielaandrijving met een Torsen sperdifferentieel. De prestaties en wegligging zijn ook te danken aan het verlaagde sportonderstel met specifiek ontwikkelde assen, stabilisatoren en hydraulische schokdempers, in combinatie met GSE-specifieke besturing en pedaalrespons. Voor extra krachtig remmen zijn remklauwen met vier zuigers gemonteerd.

GSE-design

De specifieke voor- en achterbumper springen in het oog, waarmee de auto scherper en uitgesprokener overkomt dan de andere Corsa-modelvarianten. Dat effect wordt versterkt door visuele luchtinlaten en zwarte accenten aan de onderzijde van de carrosserie en rond de brede wielkasten, evenals het zwarte dak en de zwarte achterspoiler die contrasteren met de glinsterende witte lakkleur. De 18-inch lichtmetalen wielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden in de maat 215/40 R18 zijn van zichzelf al opvallend, maar achter het driespaaks velgdesign trekken ook de Alcon-remklauwen met duidelijk zichtbaar GSE-logo de aandacht. De specifieke GSE-badges op de flanken maken de sportieve uitstraling van de Opel Corsa GSE compleet.

De bestuurder en bijrijder zitten in sport-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en Alcantara-accenten. De stoelbekleding met een zwart, grijs en geel ruitpatroon is een knipoog naar het verleden. Gele veiligheidsgordels zorgen voor extra contrast. De Alcantara-bekleding op het stuurwiel en de deurpanelen, de armsteunen met gele stiksels en het instrumentarium met het GSE-logo op een zilvergrijze achtergrond dragen ook bij aan de hoogwaardige sportieve uitstraling. Dat geldt evenzo voor de aluminium sportpedalen en specifieke interieurlijsten.

Het digitale instrumentarium van de Opel Corsa GSE is op veel manieren te personaliseren, terwijl op het centrale 10-inch touchscreen allerlei prestatiegegevens, een G-krachtmeter, acceleratietijden, batterijmanagementdata en andere zaken zijn af te lezen. Ook zijn de displays vormgegeven in de typische GSE-stijl.

Verder kunnen kopers rekenen op een uitrusting met zaken als stoel- en stuurverwarming, een 180-graden achteruitrijcamera en Keyless Entry & Start. Ook standaard is een Vehicle-to-Load-functie (V2L), waarmee elektrische apparaten via de laadpoort van de auto van stroom kunnen worden voorzien.