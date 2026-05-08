 8 mei 2026

Opel kondigt nieuwe SUV in C-segment aan

8 mei 2026 - Opel heeft een belangrijk project binnen zijn nieuwe modellenstrategie onthuld: een volledig nieuwe, volledig elektrische SUV in het belangrijke en sterk competitieve C-segment. Terwijl Stellantis en Leapmotor een uitbreiding van hun samenwerking overwegen, is het de bedoeling dat het nieuwe model gaat dienen als blauwdruk voor efficiënte wereldwijde samenwerking. Tegelijkertijd zou het de Duitse autofabrikant in staat stellen om in zeer korte tijd een belangrijke strategische stap vooruit te zetten op het gebied van elektrificatie en schaalvergroting. De verkoopstart van de nieuwkomer wordt al in 2028 verwacht. De nieuwe Opel C-SUV wordt naar verwachting leverbaar naast de huidige SUV-modellen Opel Grandland, Frontera en Mokka.

Het nieuwe model zal naar verwachting gebruikmaken van belangrijke componenten van de nieuwste elektrische architectuur en batterijtechnologie van Leapmotor, gecombineerd met kenmerkende Opel-elementen zoals het design, de ergonomie aan boord, chassisafstemming, de verlichting en stoelen.

De nieuwkomer zal naar verwachting profiteren van het Europese productienetwerk van Stellantis. Productie in Zaragoza (Spanje), naast de Opel Corsa, wordt momenteel onderzocht. De Spaanse fabriek produceert Opels model in het B-segment al sinds 1982.

Momenteel werken de partijen aan haalbaarheidsstudies en voorbereidende ontwikkelingsactiviteiten binnen bestaande overeenkomsten. Daarnaast worden gesprekken voortgezet over een mogelijke bredere industriële samenwerking zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van definitieve overeenkomsten en gebruikelijke goedkeuringen.