Opel kondigt nieuwe SUV in C-segment aan

Het nieuwe model zal naar verwachting gebruikmaken van belangrijke componenten van de nieuwste elektrische architectuur en batterijtechnologie van Leapmotor, gecombineerd met kenmerkende Opel-elementen zoals het design, de ergonomie aan boord, chassisafstemming, de verlichting en stoelen.

De nieuwkomer zal naar verwachting profiteren van het Europese productienetwerk van Stellantis. Productie in Zaragoza (Spanje), naast de Opel Corsa, wordt momenteel onderzocht. De Spaanse fabriek produceert Opels model in het B-segment al sinds 1982.

Momenteel werken de partijen aan haalbaarheidsstudies en voorbereidende ontwikkelingsactiviteiten binnen bestaande overeenkomsten. Daarnaast worden gesprekken voortgezet over een mogelijke bredere industriële samenwerking zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van definitieve overeenkomsten en gebruikelijke goedkeuringen.