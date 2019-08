Autotest | Een stille vennoot is een zakenpartner die vooral faciliteert. Hij of zij maakt het zakendoen makkelijker, maar bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Zo'n karakter heeft de Opel Insignia Sports Tourer met 1.6 liter dieselmotor ook. Waarom? Lees het zelf.

De zaken beginnen uiteraard met een representatief uiterlijk. De Insignia Sports Tourer (zeg maar stationcar) is modern gelijnd, maar heeft niet zo'n uitgesproken vorm dat iemand er aanstoot aan kan nemen. Wel is de Sports Tourer met zijn lengte van 4 meter 99 uiterst royaal bemeten.

Die ruimte komt terug in de cabine, waar de bestuurder en bijrijder relatief laag zitten. De hoofdruimte is mede daarom enorm en ook de beenruimte laat weinig te wensen over. Bovendien: met een lange bestuurder voorin, rest achterin nog steeds ruimte voor nog eens twee lange passagiers. Ten opzichte van de gewone Insignia biedt de Sports Tourer veel meer bagageruimte. In vergelijking met andere grote stationcars heeft deze Opel slechts een gemiddelde kofferruimte.

Uitrusting

Voor deze test is een zogenaamde "Business Executive"-uitvoering gereden en dat staat voor veel functionaliteit, maar geen overdaad. Zo was de testauto nauwelijks voorzien van semi-zelfrijdende functies en moesten de stoelen met de hand worden versteld (geen probleem, maar inmiddels ongebruikelijk in auto's van dit kaliber). Met het oog op de toekomst biedt de Insignia vier (!) USB-aansluitingen en ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto.

Tijdens de testrit is echter vooral gebruik gemaakt van Opel's eigen infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie), want dat is recent vernieuwd. Het is echt een grote stap vooruit ten opzichte van de vorige generatie. Niet alleen ging de functionaliteit erop vooruit, al die functies zijn ook nog eens eenvoudiger te bedienen. Heel handig zijn de kleurcodes. Zo is audio altijd blauw en navigatie altijd groen. Op die manier is meteen duidelijk waar menu's of icons betrekking op hebben. De spraakherkenning functioneert goed, indien de juiste commando's in de juiste volgorde worden uitgesproken. Een bestemming voor het navigatiesysteem moet bijvoorbeeld worden uitgesproken in de volgorde straat, huisnummer, plaats. Wie een andere volgorde hanteert komt in een oneindige lus van "sorry, laten we het opnieuw proberen" terecht.

Diesel

Inmiddels nemen elektrische auto's de markt over, rijden twijfelaars een hybride en hebben de eerste merken de dieselmotor in de ban gedaan. De Opel Insignia daarentegen is leverbaar met vier verschillende dieselmotoren. De reden: met de juiste filters kunnen de uitlaatgassen redelijk worden gereinigd. Bovendien is de meerprijs van een dieselmotor veel geringer dan die van een hybride of elektrische auto (dit is sterk afhankelijk van de belastingsituatie van de koper).

Voor deze zakelijke rit is gekozen voor een efficiënte dieselmotor: de 1.6 CDTi met exact 100 kW, ofwel 136 pk. Veel belangrijker is echter het koppel van 320 Nm dat al bij een laag toerental beschikbaar is. Daarmee is de Insignia absoluut geen stoplichtsprinter, maar eenmaal op snelheid (1.800 tpm of meer) is altijd volop reserve beschikbaar voor krachtige tussenacceleraties. Het is daarom niet de sprint van 0 naar 100 km, maar die van 90 naar 120 km/u waarmee de 1.6 CDTi indruk maakt. De zesbak schakelt licht en exact, precies zoals het hoort dus.

Bovendien doet de zelfontbrander zijn werk in alle rust en dat maakt het afleggen van lange afstanden aangenaam. Als het gaat om geluiden van de motor, banden of rijwind is het verschil tussen 80 of 130 km/u gering. Over een parcours van 1.000 km kwam het testverbruik uit op 4.8 liter per 100 km en dat komt exact overeen met de belofte van Opel (gemeten volgens NEDC).

Weggedrag

Met zijn forse omvang is de Insignia van nature een stabiele en rustige auto. Wanneer kalm wordt gereden, heeft de Insignia daarom geen uitgesproken karakter. Tegelijkertijd geeft de Insignia altijd een vertrouwenwekkend gevoel. Die twee zaken samen zorgen ervoor dat het afleggen van lange afstanden veel minder inspanning kost dan in een doorsnee auto.

Wanneer de bestuurder de Insignia de sporen geeft en vlot door een bocht stuurt, dan bijt de Insignia zich vastberaden in het asfalt en blijkt deze discrete zakenauto de naam "Sports Tourer" zeker waar te maken.

Conclusie

Wie op zoek is naar een zakenpartner en zich niet prettig voelt bij een (half) elektrische auto, kan nog steeds voor een traditionele diesel kiezen. De Opel Insignia biedt zelfs de keuze uit vier dieselmotoren. De één na lichtste dieselmotor op de prijslijst (1.6 CDTi, 136 pk) presteert in de praktijk zo goed, dat menigeen zou denken dat er een veel zwaardere motor in het vooronder ligt. Tijdens een testrit over een zeer lange afstand werd desondanks exact het door Opel beloofde verbruik gerealiseerd.

Ondanks de forse reserve, daagt de dieselmotor nooit uit. Ook het weggedrag is niet uitgesproken, maar wanneer dynamischer wordt gestuurd blijkt de Insignia uiterst capabel te zijn. En dat is precies zoals het hoort bij een stille vennoot: het leven makkelijker maken en zich alleen met de zaken bemoeien als daar echt om wordt gevraagd.