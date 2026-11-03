Opel Grandland krijgt 22 kW boordlader

De 22 kW-boordlader maakt het mogelijk om beter gebruik te maken van het beschikbare laadvermogen van geschikte AC-laadpunten. Daardoor nemen de laadtijden aanzienlijk af ten opzichte van laden met 11 kW. Voor de Grandland Electric en Grandland Electric AWD met een batterij van 78 kWh (73 kWh bruikbare capaciteit) daalt de laadtijd onder ideale omstandigheden van ongeveer vijf uur naar iets meer dan tweeënhalf uur. Bij de Grandland Electric Long Range met een batterij van 100 kWh (96,9 kWh bruikbare capaciteit) halveert de laadtijd van 6,5 naar 3,25 uur.

Na volledig opladen biedt de Grandland Electric een actieradius tot 519 kilometer. De Grandland Electric Long Range komt tot 691 kilometer (volgens WLTP).