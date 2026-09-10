Nissan vernieuwt X-Trail

Het vernieuwde model heeft een robuuster en opvallender uiterlijk. De voorzijde krijgt een bredere en strakker vormgegeven V-Motion-grille. Ook de luchtinlaten en onderste bumperdelen zijn opnieuw ontworpen. Afhankelijk van de uitvoering zorgen hoogglans zwarte accenten op onder meer de bumpers en wielkastranden voor extra contrast. Aan de achterzijde geven nieuwe, volledige led-achterlichten het model een scherpere lichtsignatuur.

Het kleurenpalet wordt uitgebreid met Universal Blue en Baja Storm. N-CONNECTA en TEKNA staan op 19 inch lichtmetalen velgen, terwijl TEKNA PLUS is voorzien van 20 inch lichtmetalen velgen. De N-TREK krijgt een eigen 19 inch velgdesign met opvallende Magma Red-accenten.

Flexibel interieur

Nieuwe materialen beloven warmte en vakmanschap, waaronder kastanjebruine premium gewatteerde lederen bekleding, een houten afwerking van de middenconsole en een optie met synthetisch leer. Subtiele aanpassingen in het hele interieur claimen meer harmonie en gebruiksgemak.

Verwarmbare voor- en achterstoelen en een verwarmbaar stuurwiel dragen bij aan het dagelijkse comfort. Afhankelijk van de uitvoering zijn ook een verschuifbare achterbank in 40:20:40-verhouding, zonneschermen achter en een elektrisch panoramadak aanwezig, terwijl optionele uitrusting zoals een BOSE premium audiosysteem met tien luidsprekers, een verwarmde voorruit en een trekhaak zorgen voor nog meer luxe.

Google maakt zijn debuut in de X-Trail

Het 12.3 inch HD NissanConnect-touchscreen beschikt voortaan over software van Google. Google Maps, Google Assistant en Google Play zijn rechtstreeks vanuit het infotainmentsysteem te gebruiken, zonder dat daarvoor een smartphoneverbinding nodig is. Met Google Assistant zijn onder meer navigatie, muziek en verschillende voertuigfuncties met spraakcommando's te bedienen.

Ook de Around View Monitor is doorontwikkeld. De 3D Around View Monitor geeft via acht camerastanden zicht rondom de X-Trail. De bestuurder kan onder meer kiezen uit beelden van de voor- en achterzijde, beide zijkanten en de vier hoeken van de auto. De functie 'Invisible Hood View' helpt om de positie van de voorwielen te zien alsof de motorkap transparant is. T-Junction View geeft bij lagnare snelheid extra zicht bij onoverzichtelijke uitritten en kruisingen.

De verbeterde ProPILOT met Navi-Link reageert vloeiender en houdt de auto nauwkeuriger binnen de rijstrook. Ook de verkeersbordherkenning is verfijnd en remmen en accelereren verlopen natuurlijker, met name op smallere rijstroken.

N-TREK nadrukkelijker gericht op avontuur

De N-Trek keert terug met een stoerder, avontuurlijker karakter, bedoeld voor liefhebbers van mountainbiken, skiën en andere buitenactiviteiten. De uitvoering heeft een robuuste uitstraling en materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik. Opvallend zijn de nieuwe Magma Red-accenten op de bumpers, het interieurstiksel en de zwarte-rode Nissan-logo's. Exclusieve N-Trek-emblemen en een Mount Fuji-icoon op de kofferbak benadrukken het unieke ontwerp.

Binnenin gebruikt Nissan waterafstotende CellCloth-bekleding. Het materiaal is ontwikkeld om beter bestand te zijn tegen natte kleding, modder en uitrusting na buitenactiviteiten. Een elektrisch panoramadak behoort eveneens tot de standaarduitrusting van de N-TREK.

Prijzen en levering

De vernieuwde Nissan X-Trail is in Nederland leverbaar vanaf € 48.990. Er zijn vier uitvoeringen (N-CONNECTA, N-TREK, TEKNA en TEKNA PLUS) die allemaal naar wens leverbaar zijn met keuze uit e-POWER 2WD en e-POWER met e-4ORCE 4WD.

De e-4ORCE-uitvoeringen zijn tegen € 1.000 meerprijs ook als zevenzitter leverbaar. Ter gelegenheid van de marktintroductie geldt een introductiekorting van € 2.500. De vernieuwde Nissan X-Trail wordt in november in de Nederlandse showrooms verwacht, gevolgd door de eerste klantleveringen vanaf december.