Nissan prijst nieuwe QASHQAI

22 april 2021 | De geheel nieuwe Nissan Qashqai met Mild-Hybrid technologie staat vanaf deze zomer bij de Nissan-dealers in de showroom. De Crossover heeft een vanafprijs van 33.540 euro.

Het aanbod bestaat uit vijf uitrustingsniveaus: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna en Tekna Plus. Het aanbod begint met de Visia met Mild-Hybrid 140 in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Die is voorzien van stalen 17-inchwielen, automatische full-LED-verlichting en een reeks veiligheids- en assistentiesystemen, zoals Lane Departure Warning & Prevention, Intelligent Cruise Control, dodehoekdetectie en verkeersbordherkenning, maar ook Forward Collision Warning, een noodremsysteem met voetgangersherkenning en Blind Junction View voor onoverzichtelijke kruispunten.

De Acenta voegt hier onder meer lichtmetalen 17-inchwielen, Easy Access en een infotainment met Apple CarPlay en Android Auto aan toe. Optimale connectiviteit is standaard bij de N-Connecta-uitvoering, met lichtmetalen 18-inchwielen, nog meer assistentiesystemen en het NissanConnect-infotainment- en navigatiesysteem met draadloos Apple Carplay.

Topuitvoering Tekna is standaard uitgerust met Nissan ProPILOT/Drive Assist (afhankelijk van de gekozen transmissie), een head-updisplay en meer luxe. Als Tekna Plus komt daar nog onder meer standaarduitrusting als een glazen panoramadak, Nappa lederen bekleding met massagestoelen en een BOSE-audiosysteem bij.

Ook de speciale introductieversie, de Premiere Edition, is nog te bestellen. De Premiere Edition is vanaf 40.390 euro leverbaar, voorzien van Mild-Hybrid 140 in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Mild-Hybrid 158 met Xtronic-automaat is verkrijgbaar vanaf 44.390 euro.

Met speciale Business Editions introduceert Nissan een line-up speciaal voor de zakelijk rijder. Zo zijn de Qashqai Business Editions standaard al voorzien van een reeks veiligheids- en assistentiesystemen, lichtmetalen 17-inchwielen en Apple CarPlay en Android Auto. De Business Access is vanaf 30.790 euro (fiscale waarde) leverbaar.

De prijslijst:

Mild-hybrid 140 MT

Visia 33.540

Acenta 35.940

N-Connecta 37.990

Tekna 40.340

Mild-hybrid 158 MT

Acenta 37.940

N-Connecta 39.990

Tekna 42.340

Tekna Plus 45.840

Mild-hybrid 158 Xtronic

Acenta 39.940

N-Connecta 41.990

Tekna 44.340

Tekna Plus 47.840

