5 EuroNCAP sterren voor Nissan Qashqai

8 december 2021 | De onafhankelijke organisatie Euro NCAP heeft de geheel nieuwe Nissan Qashqai bekroond met de maximum haalbare score van vijf sterren bij een crashtest. Een prestatie die des te opmerkelijker is, doordat de auto werd getest volgens het nieuwe, nog strengere 2020-2022 protocol.

Euro NCAP heeft de geheel nieuwe Qashqai beoordeeld met een score van 91% voor de bescherming van zowel volwassen inzittenden als kinderen. Daarmee kan de Qashqai gerekend worden tot de veiligste auto's in zijn klasse. Deze prestatie is te danken aan de constructie van het CMF-C platform, waarop de auto gebaseerd is. In bepaalde delen van het platform wordt ultrasterk staal toegepast. Die extra sterkte zorgt ervoor dat de energie die vrijkomt bij een aanrijding, beter wordt geabsorbeerd en de veiligheidskooi van de inzittenden niet kan bereiken. De Qashqai werd beloond met het maximum van 16 punten bij een zijdelingse aanrijding, mede dankzij de centrale airbag. Deze primeur voor Nissan in Europa voorkomt dat de hoofden van de bestuurder en bijrijder elkaar raken bij een zijdelingse aanrijding.

Uit het maximum van 24 punten, kreeg de geheel nieuwe Qashqai op het onderdeel bescherming van kinderen het bijna volledig aantal, namelijk 23,8 punten. Bij de montagetest van het kinderzitje kreeg het model het maximum van 12 punten toegekend.

Ook wat betreft de bescherming van voetgangers en fietsers scoort de nieuwe Qashqai goed. Daarin haalde de auto een score van 70%. De nieuwe Qashqai is dan ook uitgerust met tal van actieve veiligheidssystemen. Onder andere Intelligent Emergency Braking, dat de bestuurder waarschuwt en het remsysteem activeert bij een dreigende aanrijding met een voertuig, een voetganger of een fietser. Intelligent Emergency Braking is standaard op alle uitvoeringen van de Qashqai, en niet uitsluitend op de duurdere varianten.

Euro NCAP volgt de stelregel dat het voorkomen van een ongeval altijd het beste is, en geeft daarom extra punten voor technologie die de bestuurder helpt bij het tegengaan van een aanrijding. Dankzij Nissan Intelligent Mobility technologie heeft de Qashqai een score van 95% weten te behalen. Nissan biedt een uitgebreid aantal intelligente systemen aan op de Qashqai. De Qashqai is het eerste model van Nissan in Europa dat leverbaar is met een head-up display. Hierop kan de bestuurder de snelheid, routebegeleiding en de geldende maximumsnelheid aflezen, zonder de ogen van de weg te wenden.

De introductie van Matrix-LED-koplampen met intelligent grootlicht, waarvan de vorm van de lichtbundels zich aanpast aan de situatie en tegemoetkomend verkeer niet verblindt, is een ander voorbeeld van technologie die deveiligheid van de Qashqai naar een hoger plan tilt.

Blind Spot Intervention, standaard op elke Qashqai, detecteert voertuigen in de naastgelegen rijstroken, die door de bestuurder onopgemerkt zijn gebleven. Het systeem corrigeert automatisch wanneer er gevaar dreigt, bijvoorbeeldwanneer de bestuurder van rijstrook wil wisselen. Cross Traffic Alert voorkomt aanrijdingen bij het achteruit verlaten van een parkeerplaats.

Sinds 1997 onderwerpt Euro NCAP op onafhankelijke basis auto's aan een veiligheidstest, en beoordeelt het vrijwel elk nieuw model dat de markt betreedt op een aantal belangrijke criteria die voortdurend worden aangescherpt. Behalve het testen van de werkelijke sterkte van een auto tijdens diverse gesimuleerde aanrijdingen, beoordeelt Euro NCAP ook de technologie die ongelukken moet voorkomen.

