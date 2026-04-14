Nissan onthult 3e generatie Juke

De nieuwe Nissan JUKE maakt deel uit van een groeiend EV-aanbod in Europa, bestaande uit de nieuwe generatie MICRA en LEAF, de ARIYA, de TOWNSTAR en een toekomstige EV voor het A-segment. De nieuwe Nissan JUKE is - net als de nieuwe Nissan LEAF - uitgerust met Vehicle-to-Grid-technologie waarmee elektrische voertuigen kunnen worden geïntegreerd in het bredere energiesysteem.

De nieuwe Nissan JUKE wordt geproduceerd in de fabriek in het Britse Sunderland. Deze productielocatie, waar onder andere de nieuwe generatie Nissan LEAF wordt gebouwd en waar binnenkort de eerste testfase van de JUKE-productie van start gaat, vormt het fundament van Nissans geëlektrificeerde productienetwerk in Europa.

Deze inzet wordt ondersteund door Nissans bredere regionale capaciteiten, waaronder een netwerk voor design, engineering en ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Samen onderstrepen deze activiteiten de langetermijninvestering van Nissan in Europa als productie- en innovatiehub, met auto's die in Europa worden ontworpen, ontwikkeld en gebouwd voor Europese klanten.

"De Nissan JUKE stond altijd al voor gedurfd design en het lef om conventies uit te dagen. Met deze derde generatie brengen we die geest naar het elektrische tijdperk", zegt Clíodhna Lyons, Region Vice President Product, Brand & Marketing Strategy van Nissan AMIEO. "De eerste volledig elektrische JUKE helpt ons nieuwe klanten te bereiken en tegelijkertijd de keuzemogelijkheden binnen ons geëlektrificeerde aanbod verder uit te breiden."