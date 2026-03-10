Nissan Micra nu ook als Business Edition

De Business Editions zijn gebaseerd op de uitvoeringen Engage en Advance. De Engage Business Edition is uitgerust met onder meer een 10,1 inch infotainmentscherm, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, automatische airconditioning met planning, een warmtepomp voor de accu, grootlichtassistent, parkeersensoren en privacy glass.

De Advance Business Edition biedt daarbovenop extra's zoals geïntegreerde Google Automotive Services inclusief Google Maps-navigatie, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control met stop & go en een draadloze telefoonlader. Tot de uitrusting behoort ook de One-pedal driving-functie, met flippers achter het stuurwiel voor de instelling van regeneratief remmen (vier rijmodi).

De Nissan Micra Engage Business Edition is uitgerust met een 90 kW (120 pk) sterke elektromotor en een 40 kWh-accu, goed voor een actieradius tot 317 km (WLTP). De Advance Business Edition is ook leverbaar met een 52 kWh-accu en 110 kW (150 pk) elektromotor, goed voor een actieradius tot 416 km (WLTP). Elke Micra is standaard uitgerust met een 11 kW-boordlader en is geschikt voor DC-snelladen tot 80 of 100 kW.

Carrosseriekleuren

Nissan levert de Micra Business Edition standaard in de carrosseriekleur Solid White. Daarnaast zijn ook de volgende metallic kleuren verkrijgbaar:

Elegant Silver

Mystery Black

Noble Marine (alleen Advance Business Edition)

Authentic Blue (alleen Advance Business Edition)

Rebel Red (alleen Advance Business Edition)

Prijzen

De Nissan Micra Business Edition is per direct te bestellen voor de volgende prijzen:

Engage Business Edition 40 kWh: € 26.990

Advance Business Edition 40 kWh: € 28.990

Advance Business Edition 52 kWh: € 31.990

Dankzij de prijsstelling is de Micra Business Edition met 40 kWh-accu te rijden met een bijtelling vanaf € 139 per maand (laagste inkomenstarief). De 52 kWh-versie komt uit op € 167 bijtelling per maand (op basis van een belastingtarief van 35,7%).