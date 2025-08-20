Nissan maakt prijzen Micra bekend

De Engage is voorzien van een 90 kW sterke elektromotor en een 40 kWh-batterij. Daarmee laat de MICRA een theoretische WLTP-actieradius tot 319 km noteren (7 km meer dan eerder geschat). De standaarduitrusting omvat onder meer 18 inch velgen, automatische airconditioning, een 10,1 inch infotainmentscherm, 7 inch digitaal instrumentarium, Apple CarPlay en Android Auto, 11 kW AC-boordlader, 80 kW DC-snellaadfunctie en een warmtepomp voor de batterij. De Engage is ook uitgerust met parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, Electric Parking Brake en geavanceerde rijhulpsystemen zoals Lane Departure Warning en Emergency Lane Keep Assist.

Advance

Bij de Advance is er de keuze uit de genoemde aandrijflijn met 40 kWh-batterij en een krachtiger versie met 52 kWh-batterij. Met de grootste batterij biedt de MICRA een actieradius tot 419 km (theoretisch volgens WLTP). De actieradius wordt bij de Advance 52 kWh gecombineerd met een 110 kW elektromotor, een 100 kW DC-snellaadvermogen en een rijkere uitrusting. Zo is de Advance onder meer voorzien van een uitgebreid multimedia- en navigatiesysteem met geïntegreerde Google-functies, Intelligent Route Planner, twee 10,3 inch beeldschermen, een draadloze telefoonlader, ambient verlichting, zesvoudig verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. Ook standaard zijn vier instelbare rijmodi, vier regeneratiemodi met bediening via paddle shifters, One-Pedal Stop (nieuw en exclusief voor de MICRA) en aanvullende ADAS, waaronder Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert en Adaptive Cruise Control met Stop & Go.

Evolve

De topversie Evolve van de MICRA onderscheidt zich met 18 inch Iconic lichtmetalen velgen, een chromen raamomlijsting en Two Tone lak. Bovenop de uitrusting van de Advance heeft de Evolve een elektrisch verstelbare lendensteun in de bestuurderstoel, een frameloze automatische dimmende binnenspiegel en een Premium Harman Kardon audiosysteem met 9 luidsprekers. Ook is het Nissan ProPILOT navi-linksysteem aan boord. De Evolve is er uitsluitend met de 52 kWh-aandrijflijn.

Prijzen

De nieuwe MICRA is per direct te bestellen bij de Nederlandse dealer als Engage vanaf € 29.590. De Advance wordt aangeboden voor de consumentenprijzen vanaf respectievelijk € 31.590 (40 kWh) en € 34.590 (52 kWh). De Evolve is er vanaf € 36.490.

Daarnaast zijn in samenwerking met partner Arval aantrekkelijk leasetarieven samengesteld. Zo is de uitvoering Engage te rijden vanaf € 379 (Incl. btw, o.b.v. 72 maanden, 5.000 km/jaar) per maand via private lease en de Advance 52 kWh vanaf € 439 (Incl. btw, o.b.v. 72 maanden, 5.000 km/jaar) per maand. De operational leaseprijzen starten met maandtarieven vanaf € 379 (Excl. btw, o.b.v. 60 maanden, 10.000 km/jaar) voor de Engage en € 429 (Excl. btw, o.b.v. 60 maanden, 10.000 km/jaar) voor de Advance 52 kWh.