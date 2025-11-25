Nissan Micra nu bij de dealer

Tijdens de MICRA Drive Away kregen 45 dealers uit heel Nederland hun eerste exemplaar van de nieuwe Nissan MICRA uitgereikt. Na een presentatie over het ontwerp, de innovaties en de belangrijkste eigenschappen nam iedere dealer zijn demo in ontvangst en reed daarmee terug naar de eigen vestiging.

De MICRA Drive Away markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Nissan in Nederland. De zesde generatie van dit iconische model laat zien dat wendbaarheid, slimme technologie en doordacht design elektrisch rijden eenvoudig én leuk maken in een belangrijk marktsegment. Met de demo's die nu bij Nederlandse Nissan-dealers beschikbaar zijn, kunnen klanten de MICRA zelf ervaren.