Nissan onthult nieuwe Micra

De nieuwe MICRA is ontworpen door Nissan Design Europe (NDE) in Londen. De vormtaal is helder en strak, met subtiele details. Doordachte designelementen zorgen voor een robuuste en solide uitstraling, zoals uitgesproken wielkasten en een opvallende voorspoiler die een lager zwaartepunt suggereert.

Alle uitvoeringen van de nieuwe MICRA worden uitgerust met 18 inchvelgen. Afhankelijk van de uitvoering zijn er drie varianten: "Active" stalen velgen met kunststof covers en "Iconic" en "Sport" lichtmetalen velgen. Deze grote velgdiameter, in combinatie met de donkere wielkastafwerking, versterkt de uitstraling van de MICRA.

De enigszins bolle koplampen springen in het oog binnen het verder vlakke front dat schuin achterover helt vanaf de nummerplaat naar de motorkap. Bij het ontgrendelen van de nieuwe MICRA geeft de auto een korte "welkomstknipoog": de koplampen knipperen kort, eerst links dan rechts en daarna rechts en links. Aan de achterkant zorgen sierlijke LED-achterlichtunits met cirkelvormige lichtelementen voor een verfijnde look.

Een opvallend stijlelement is de zogenaamde "ice cream scoop", een verzonken lijn die loopt van de koplamp (waarvan de lens tot in het voorscherm is doorgetrokken) tot aan het achterportier. Deze ongeveer 1 cm brede inkeping lijkt op de vorm die een ijsschep maakt wanneer die over een glad oppervlak van ijs wordt getrokken.

De nieuwe MICRA biedt is leverbaar in de kleuren Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue en Rebel Red. Afhankelijk van de uitvoering zijn er ook two-tone kleurcombinaties beschikbaar, waarbij de carrosseriekleur gecombineerd kan worden met een zwart of grijs dak.

Interieur

Binnenin grijpt de nieuwe MICRA terug naar een thema dat in alle vorige generaties centraal stond: ingetogen elegantie. Deze nieuwe generatie bouwt voort op die erfenis en knipoogt subtiel naar zijn Japanse oorsprong met verborgen designelementen, waaronder een reliëf van Japans bekendste symbool, de berg Fuji, dat verwerkt is in het opbergvak tussen de voorstoelen.

Bij het instappen valt direct het driespaaks stuurwiel op met daarachter een configureerbaar 10,1 inch-display, dat in één oogopslag belangrijke informatie toont. In het midden van het dashboard bevindt zich een 10,1 inch-touchscreen, dat licht naar de bestuurder toe is gedraaid voor eenvoudige bediening van navigatie, audio en telefoonfuncties.

De stoelbekleding varieert per uitvoering. Er is keuze uit drie uitgesproken stijlen voor een interieur: Modern, Audacious en Chill. De sfeerverlichting in het interieur is instelbaar. De bestuurder kan een van de 48 kleuren selecteren en zo de sfeer aanpassen aan de stemming.

Afmetingen

Met een lengte van minder dan 4 meter en een breedte van nog geen 1,8 meter is de nieuwe MICRA bedoeld voor druk stadsverkeer. De wielbasis bedraagt 2,54 meter. Hierdoor staan de wielen dicht op de hoeken, wat drie voordelen oplevert: meer binnenruimte, een dynamische uitstraling op de weg en een balans tussen wendbaarheid en stabiliteit. De nieuwe MICRA is er uitsluitend als vijfdeurs. De bagagecapaciteit bedraagt 326 liter met een neerklapbare achterbank (40/60) kan die worden uitgebreid tot 1.106 liter.

Elektrische auto

Voor het eerst is de MICRA volledig als elektrische auto beschikbaar. Hoewel de MICRA in eerste instantie ontworpen is voor gebruik in en rond steden, zorgt de versie met 52 kWh-batterij met een reële actieradius tot 408 km ervoor dat ook zonder laadstress probleemloos lange ritten mogelijk zijn.

Dankzij de 100 kW DC snellader (of 80 kW bij de 40 kWh-versie) duurt het opladen van 15% tot 80% onder ideale omstandigheden 30 minuten. Zowel de MICRA met 52 kWh-batterij als de versie met 40 kWh-batterij zijn bovendien standaard uitgerust met een warmtepomp en actieve batterijverwarming en -koeling om de laadefficiëntie te maximaliseren.

Daarnaast is de MICRA voorzien van V2L-technologie (Vehicle-to-Load), waardoor externe elektrische apparaten van stroom zijn te voorzien. Zoals een luchtpomp of luidsprekers tot zelfs een stofzuiger, bedoeld voor wie zijn MICRA grondig wil schoonmaken.

Rijeigenschappen

De batterij is zo laag mogelijk in de bodem geplaatst (op het gedeelde AmpR EV-platform). Het onderstel met onafhankelijke veerpoten voor en een multilink achterwielophanging zorgt de rijdynamiek.

De prestaties van de nieuwe MICRA worden vergroot door regeneratief remmen, waarbij de mate van vertraging met schakelflippers achter het stuur is in te stellen. Ook beschikt de MICRA over het e-Pedal, waarmee grotendeels met één pedaal gereden kan worden; ideaal in stadsverkeer. Dit systeem brengt de auto ook volledig tot stilstand.

Android en Google

Er is veel onderzoek gestoken in de ontwikkeling van NissanConnect met geïntegreerde Google-diensten. Bellen, muziek streamen, routes plannen, smart home-apparaten bedienen, berichten sturen en diverse voertuigfuncties met spraak bedienen, zijn mogelijk.

De MICRA is het tweede model in het Europese Nissan-gamma met Google built-in als onderdeel van het NissanConnect-infotainmentsysteem - inclusief Google Maps als standaardnavigatie. Na het inloggen met een persoonlijk Google-account krijgt de bestuurder toegang tot de favoriete locaties, waardoor de afhankelijkheid van een mobiele telefoon en netwerk aanzienlijk vermindert. Over-the-air updates zorgen ervoor dat kaartinformatie altijd up-to-date is.

Google Maps speelt ook een centrale rol in de routeplanning van de MICRA. Als de bestemming buiten de beschikbare actieradius ligt, stelt het systeem automatisch geschikte oplaadpunten voor - rekening houdend met het batterijniveau, het gemiddelde energieverbruik en de temperatuur. De batterij wordt vooraf opgewarmd of gekoeld voor optimale laadsnelheid.

Google Play biedt toegang tot apps die rechtstreeks in de auto gedownload kunnen worden. Dankzij Google Assistant kan de bestuurder met spraakcommando's functies in de auto bedienen. Door "Hey Google" te zeggen, is het mogelijk om onder meer de verwarming, airconditioning, stoelverwarming, navigatie en zelfs smart home-apparaten aan te sturen.

De NissanConnect Services-app, standaard beschikbaar voor alle uitvoeringen van de nieuwe MICRA, biedt op afstand toegang tot functies zoals accustatus checken, voertuiglocatie zoeken, laadhistorie en instellen van de interieurtemperatuur en het laadschema.