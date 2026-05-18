Nissan maakt prijzen Leaf bekend

Alle uitrustingsniveaus van de Nissan LEAF zijn te combineren met beide accuvarianten. De versie met de 52 kWh-accu biedt een theoretische actieradius tot 445 km en wordt aangedreven door een elektromotor met 130 kW (177 pk) en 345 Nm. Wie kiest voor de 75 kWh-versie kan rekenen op een theoretische actieradius tot 622 km en een krachtigere motor van 160 kW (217 pk) en 355 Nm.

Een belangrijke eigenschap van de Nissan LEAF is zijn gestroomlijnde ontwerp met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25. Mede hierdoor laat hij een theoretisch energieverbruik van gemiddeld 13,8 kWh/100 km (WLTP) noteren. Dankzij het DC-snellaadvermogen tot 150 kW kan onder ideale omstandigheden in 30 minuten tot 420 km aan rijbereik bij worden geladen.

Uitrusting

Nissan levert de nieuwe LEAF in vijf uitrustingsniveaus. De basisversie Engage biedt automatische climate control, twee 12,3 inch beeldschermen, NissanConnect-navigatie, draadloos Apple Carplay en Android Auto, Intelligent Around View Monitor, een warmtepomp, e-Pedal Step en een pakket van elektronische rijhulpsystemen. De uitvoering Engage Plus breidt de uitrusting uit met onder meer geïntegreerde Google-functies, grotere schermen van 14,3 inch, draadloze telefoonlader, ProPilot Assist met Navi-Link en een verwarmbare vooruit, voorstoelen en stuurwiel.

De uitvoering Advance vult de uitrusting van de Engage Plus aan met onder meer 3D-signatuur achterlichten, een verlicht Nissan-logo aan de voorzijde, adaptieve led-koplampen, een elektrochromatisch dimbaar panoramisch dak, head-up display en stof/synthetisch lederen bekleding. De topuitvoering in de reeks, de Evolve, komt met zaken zoals een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, een Bose audiosysteem, een Vehicle-to-Load-connector en 19-inch lichtmetalen wielen met een specifiek design.

Behalve de reguliere uitrustingsniveaus is de nieuwe Nissan LEAF ook leverbaar als Business Edition. Deze versie biedt dezelfde uitrusting als de Engage Plus voor een fiscale waarde vanaf € 35.900 voor de 52 kWh-versie en vanaf € 39.900 voor de 75 kWh-versie.

Prijzen Nissan LEAF

De consumentenprijzen van de nieuwe Nissan LEAF beginnen bij € 33.990 (fiscale waarde € 32.900) voor de uitvoering Engage 52 kWh. Dat komt overeenkomt met een bijtelling vanaf € 180 per maand (afhankelijk van het inkomen en dus de belastingschaal). De topversie in de reeks, de Evolve 75 kWh, heeft een consumentenprijs vanaf € 47.990 (fiscale waarde € 46.900) wat zich vertaalt in een maandelijkse bijtelling vanaf € 272 (wederom: afhankelijk van inkomensklasse).