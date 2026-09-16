Nissan Kicks komt naar Europa

De tweede generatie van de Kicks wordt momenteel in Japan, Mexico en Brazilië geproduceerd voor wereldwijde verkoop. In totaal zijn er van de Kicks meer dan 1,8 miljoen exemplaren verkocht in meer dan 70 landen.

Sinds de introductie in 2016 zijn er wereldwijd meer dan 1,9 miljoen e-POWER-hybride modellen verkocht, waaronder 200.000 in het Verenigd Koninkrijk gebouwde Qashqai e-POWER-hybride modellen.

De Kicks wordt uitgerust met het systeem van de derde generatie, dat in 2025 op de markt komt en grondig is herontworpen voor een lager brandstofverbruik, lagere emissies en meer comfort. Wat de e-POWER-hybride technologie uniek maakt, is dat de wielen uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor. De benzinemotor wordt alleen gebruikt om elektriciteit op te wekken en de accu aan boord op te laden.

In de loop van vier decennia is Nissan Motor Manufacturing UK (NMUK) uitgegroeid tot de grootste autofabriek op één locatie in het Verenigd Koninkrijk, waardoor Sunderland zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor de Britse autoproductie en -export. Dit werd mogelijk gemaakt door investeringen ter waarde van 5 miljard pond. Het bedrijf produceert voertuigen voor meer dan 100 markten wereldwijd, biedt direct werk aan ongeveer 6.000 mensen en ondersteunt nog eens 30.000 banen in de toeleveringsketen.

De Kicks is het tiende model dat sinds 1986 in Sunderland wordt geproduceerd, na de Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, JUKE, Qashqai en LEAF.

Vanaf volgend jaar zal Sunderland ook de geheel nieuwe, derde generatie Nissan JUKE produceren, die voor het eerst 100% elektrisch zal zijn.