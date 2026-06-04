Nissan verlengt garantie

Het Nissan garantie programma dekt grote mechanische reparaties aan Nissan personenwagens. Dit is geldig op nieuw verkocht en bestaand Nissan wagenpark personenauto's (excl. Nissan Townstar Combi, Evalia, GTâ€'R en 370Z), in onderhoud door officiële Nissan dealers binnen het Nederlandse dealernetwerk.) Het programma beschermt zo de klanten tegen onverwachte kosten aan essentiële aandrijflijncomponenten zoals motor, versnellingsbak en assen.

"Met deze lancering behoort Nissan tot een van de automerken met het meest uitgebreide garantiebeleid en wil Nissan haar Nederlandse klanten bedanken voor hun vertrouwen en loyaliteit aan het officiële dealernetwerk en hen extra ontzorgen", stelt Olbren Vermeulen, Section Manager Aftersales Retention & AB Nissan Benelux en Scandinavië.