Vijf sterren EuroNCAP voor Nissan JUKE

18 december 2019 | De Nissan JUKE is door het onafhankelijk crashtestinstituut Euro NCAP (European New Car Assessment Program) bekroond met de maximale veiligheidsscore van vijf sterren. Het instituut roemt de nieuwe JUKE vooral voor zijn zeer hoge stijfheid en botspreventiesystemen.

De Nissan JUKE scoorde op de onderdelen inzittendenbescherming van volwassenen en kinderen respectievelijk 94 procent en 85 procent. Het model heeft deze scores vooral te danken aan zijn rigide carrosseriestructuur van hoogwaardig ultrasterk staal. Nissan plaatst deze staalsoorten op tactische delen om de stijfheid van de carrosserie te optimaliseren en de energie die vrijkomt bij een botsing optimaal te absorberen, zodat krachten van het passagierscompartiment worden weggeleid.

Dankzij de toepassing van deze speciale metalen heeft Nissan ook de zichtbaarheid rond veiligheidskritieke gebieden weten te verbeteren. De A-stijlen tussen de voorruit en deurstijlen zijn bijvoorbeeld dunner, maar nog wel zeer stijf dankzij strategische plaatsing van ultrasterk staal. De bestuurder profiteert hiermee van een beter zicht rondom. Ook in het donker geniet de bestuurder van maximaal zicht dankzij de standaard aanwezige LED-koplampen die tien meter verder schijnen.

De Nissan JUKE krijgt een score van 81 procent voor de bescherming van fietsers en voetgangers. De auto is voorzien van diverse actieve veiligheidssystemen zoals Intelligent Emergency Braking. Dit systeem, dat behoort tot de standaarduitrusting, waarschuwt de bestuurder en activeert de remmen om een botsing met een voertuig, voetganger of fietser te (helpen) voorkomen.

Euro NCAP geeft echter altijd de voorkeur om botsingen in de eerste plaats te voorkomen en kent punten toe voor technologie die bestuurders helpt botsingen te vermijden. Bij de nieuwste serie crashtests en het nieuwe beoordelingssysteem van Euro NCAP krijgt een auto extra punten als er systemen aanwezig zijn die verder gaan dan de wettelijke veiligheidseisen. De nieuwe Nissan JUKE pakt ook op dit onderdeel een hoge score van 73 procent, dankzij de Nissan Intelligent Mobility-technologieën.

Nissan biedt een uitgebreid pakket van deze intelligente technologieën aan, inclusief het rijhulpsysteem Nissan ProPILOT op diverse uitvoeringen. De JUKE kan hiermee autonoom in de rijstrook blijven en een constante, veilige afstand tot voorliggende voertuigen behouden.

Een primeur in het B-segment van compacte crossovers is Blind Spot Intervention. Dit systeem waarschuwt de bestuurder als een auto in de dode hoek schuilgaat en stuurt de JUKE terug in de rijstrook om een aanrijding te voorkomen tijdens het verwisselen van baan. Rear Cross Traffic Alert voorkomt botsingen met andere voertuigen tijdens het achteruitrijden, bijvoorbeeld uit een parkeervak.

Euro NCAP heeft een linksgestuurde Nissan JUKE met DIG-T 117 in N-Connecta uitvoering getest, maar benadrukt dat de scores gelden voor alle uitvoeringen.