Subaru verkoopt 5 miljoen auto's met EyeSight

Subaru had met EyeSight een wereldprimeur door uitsluitend stereocameratechnologie te gebruiken voor rijhulpfuncties zoals adaptieve cruise control en pre-collision braking. Het systeem detecteert niet alleen auto's, maar ook voetgangers, fietsers en motorrijders. Momenteel is 91% van alle Subaru's die wereldwijd worden verkocht, voorzien van EyeSight. In Europa zijn inmiddels meer dan 145.000 auto's met EyeSight verkocht sinds het systeem werd geïntroduceerd in 2014.

Dankzij de herkenningscapaciteit van de stereocameratechnologie heeft EyeSight steeds de hoogste beoordelingen gekregen bij door onafhankelijke instanties van over de hele wereld uitgevoerde tests. EyeSight heeft door de jaren heen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van Subaru's preventieve veiligheid.

Uit onderzoek van Subaru, op basis van gegevens van het Japanse Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA), is gebleken dat het ongevalspercentage van met EyeSight uitgeruste modellen in Japan slechts 0,06% bedraagt. Een ander onderzoek, uitgevoerd door het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), toont aan dat het systeem in de VS heeft gezorgd voor een vermindering van kop-staartongevallen met letsel met 85%.

Subaru Europe heeft een intern onderzoek uitgevoerd waarbij 95% van de ondervraagde klanten verklaarden dat zij zich veiliger voelden in een met EyeSight uitgeruste auto. 35% van de ondervraagden meldde dat het systeem ten minste één ongeval had voorkomen, en 87% van de klanten gaf aan dat het een belangrijke beslissingsfactor is voor de aankoop.

Dankzij de meest recente generatie van EyeSight Driver Assist Technology, behaalde de Subaru Outback de hoogste score van 95% in Safety Assist prestaties over alle voertuigklassen heen in de Euro NCAP veiligheidstest voor 2020-2021. Dit is het beste resultaat ooit behaald door een Subaru-voertuig in Safety Assist botsproeven.

Al sinds de ontwikkeling van op een voertuig gemonteerde stereocamera's in 1989, heeft Subaru zijn stereocameratechnologie, de kerncomponent van EyeSight, voortdurend verbeterd. Zo is de nieuwste generatie EyeSight uitgerust met een opnieuw ontworpen stereocamera met een grotere kijkhoek, en claimt het systeem in verbeterde beeldherkennings- en verwerkingssoftware in een groter aantal situaties betere rijhulpfuncties.

Subaru heeft in Japan het rijhulpsysteem EyeSight X geïntroduceerd. Dankzij de nieuwe stereocamera, gecombineerd met vier radars in de voor- en achterbumpers, een nieuw ontwikkelde high-definition kaart en voertuiglocator, en andere technologieën, biedt EyeSight X uitgebreide functies zoals hulp bij rijstrookwissels, snelheidscontrole voordat een bocht wordt genomen, en hands-off rijden in files.

In 2020 opende Subaru het Subaru Lab, een AI-ontwikkelingscentrum in de Shibuya-regio in Tokio, waar het onderzoek en ontwikkeling doet om AI-beoordelingsvermogen te integreren in de stereocameratechnologie van EyeSight. Doel is om de voertuigveiligheid te verbeteren.