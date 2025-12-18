Leapmotor kondigt B03X, B05 en B10 HYBRID aan

De Leapmotor B03X is een volledig elektrische crossover in het B-segment, ontwikkeld op het nieuwe wereldwijde Leapmotor A-platform. Dit model wordt gekenmerkt door een aerodynamisch ontwerp, intelligente rijhulpsystemen en een modulaire architectuur. De B03X belooft een ruim interieur door de lengte van ruim 4.200 mm, een breedte van 1.800 mm en een hoogte van 1.600 mm, plus een wielbasis van meer dan 2.600 mm.

De efficiëntie in de B03X blijkt uit het gestroomlijnde profiel, met een luchtweerstandscoëfficiënt van ongeveer 0,26, half verzonken portiergrepen, een zwevend dak, LED-verlichting en 18-inch wielen.

Leapmotor B05

De nieuwe Leapmotor B05 toont alleen nog het interieur. Het model valt op door zijn brede proporties, aerodynamische lijnen en frameloze portieren, die samen moeten zorgen voor een eigen uitstraling. De kenmerkende LED-verlichting en het onderscheidende ontwerp aan de voorzijde benadrukken het karakter.

B10 HYBRID EV met range extender-technologie

Leapmotor introduceert de nieuwe B10 HYBRID EV (REEV) in Europa: een compacte SUV met een range extender, gebouwd op het LEAP 3.5-platform. Deze Range-Extended Electric Vehicle-technologie, eerder toegepast bij de C10 REEV, is een specifieke toepassing van HYBRID-technologie. Een kleine benzinemotor fungeert als generator om de batterij op te laden wanneer nodig, zonder direct de wielen aan te drijven. Zo blijft het elektrische rijgedrag behouden, ook tijdens langere ritten.