 21 november 2025

Leapmotor introduceert A10

21 november 2025 - Leapmotor onthult de A10 (B03X buiten China), het eerste model dat is ontwikkeld op het volledig nieuwe wereldwijde A-platform. Dit nieuwe model beleeft zijn wereldpremiere tijdens een speciale preview in Guangzhou. Gepositioneerd als een "slimme premium SUV met groot rijbereik" is de A10 ontworpen om drie dilemma's in de industrie te doorbreken: dat premium per se duur moet zijn, dat kleine auto's weinig technologie bieden en dat compacte afmetingen ten koste gaan van ruimte.

De A10 is compact vanbuiten maar ruim vanbinnen dankzij een speciaal ontwikkelde EV-architectuur. Met een lengte van ruim 4.200 mm, een breedte van 1.800 mm en een hoogte van 1.600 mm en een wielbasis van meer dan 2.600 mm, combineert hij een echte SUV-uitstraling met wendbaarheid die past bij de stad.

Leapmotor A10

Het nieuwe model belooft geavanceerde rijassistentie, een AI-gestuurd cockpitconcept en volledige OTA-updates gedurende de hele levenscyclus. De prestaties omvatten tot 500 km rijbereik dankzij een LFP-batterij met ultrahoge energiedichtheid. Het uiterlijk valt op door sportieve 18-inch lichtmetalen wielen, half-verzonken deurgrepen, een optisch zwevend dak en een karakteristieke "smile"-lichtsignatuur.

Leapmotor mikt met de A10 naar eigen zeggen op klanten die op zoek zijn naar een betaalbare maar premium auto voor dagelijkse ritten, evenals op nieuwe EV-kopers die overstappen van compacte brandstofmodellen zonder concessies te doen aan veiligheid, ruimte of slimme technologie.

