Leapmotor introduceert A10

De A10 is compact vanbuiten maar ruim vanbinnen dankzij een speciaal ontwikkelde EV-architectuur. Met een lengte van ruim 4.200 mm, een breedte van 1.800 mm en een hoogte van 1.600 mm en een wielbasis van meer dan 2.600 mm, combineert hij een echte SUV-uitstraling met wendbaarheid die past bij de stad.

Het nieuwe model belooft geavanceerde rijassistentie, een AI-gestuurd cockpitconcept en volledige OTA-updates gedurende de hele levenscyclus. De prestaties omvatten tot 500 km rijbereik dankzij een LFP-batterij met ultrahoge energiedichtheid. Het uiterlijk valt op door sportieve 18-inch lichtmetalen wielen, half-verzonken deurgrepen, een optisch zwevend dak en een karakteristieke "smile"-lichtsignatuur.

Leapmotor mikt met de A10 naar eigen zeggen op klanten die op zoek zijn naar een betaalbare maar premium auto voor dagelijkse ritten, evenals op nieuwe EV-kopers die overstappen van compacte brandstofmodellen zonder concessies te doen aan veiligheid, ruimte of slimme technologie.