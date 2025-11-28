Leapmotor opent eigen veiligheidslab

Het Leapmotor Security and Safety Lab is opgericht om deze uitdaging aan te gaan en gebruikers gemoedsrust te bieden. De nadruk ligt op de aspecten die voor klanten het meest van belang zijn: bescherming van data en netwerken, correcte werking van alle systemen en het betrouwbaar en voorspelbaar maken van functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Het lab werkt volgens het principe 'gebruikersveiligheid staat voorop' en volgt strikte internationale normen. Daarbij is een beveiligingsaanpak ontwikkeld op basis van vijf kerngebieden: cyberbeveiliging, databeveiliging, functionele veiligheid en 'intended functional safety' (beoogde functionele veiligheid). Door middel van innovatie en transparantie streeft Leapmotor ernaar om veiligheid zichtbaar én betrouwbaar te maken voor alle gebruikers.

Centraal in het lab staat het Intelligent Control Center, dat gebruikmaakt van geavanceerde simulaties tussen voertuig, cloud en infrastructuur. Daarmee worden gegevens geanalyseerd, dreigingsinformatie gedeeld en snelle responsmechanismen geactiveerd. Dit zorgt voor intelligente en volledige beveiligingsoperaties van begin tot eind. Het Intelligent Control Center functioneert als het veiligheidsbrein van het voertuig: het analyseert data, voorspelt risico's en reageert snel om bescherming te waarborgen.

Elk voertuig van Leapmotor wordt getest in realistische omstandigheden - zoals regen, mist en duisternis - en onder extreme scenario's, om te garanderen dat het altijd veilig reageert. Het lab voert grondige controles uit, waaronder volledige naleving van alle cyberbeveiligingsvereisten. De functionele veiligheid wordt getest door op nauwkeurige wijze bewust storingen na te bootsen, waarbij meer dan 1.000 praktijksituaties worden gesimuleerd. Deze tests zijn gebaseerd op de hoogste internationale veiligheidsnormen, waaronder ISO 26262 ASIL D-certificering. Daarnaast worden complexe rijsituaties nagebootst, zoals slecht zicht of gevaarlijke weersomstandigheden, om te verzekeren dat voertuigen zich in alle omgevingen veilig gedragen.