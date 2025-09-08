Leapmotor introduceert B05

De Leapmotor B05 is een sportief ogende C-hatchback, ontworpen voor een nieuwe generatie. De Leapmotor B05 is gebouwd rond vier kernprincipes: baanbrekend design, wendbare rijeigenschappen, slimme technologie en goede kwaliteit.

Het strakke, gespierde silhouet, geïnspireerd op Leapmotors "Tech-Nature Aesthetic", combineert puurheid met kracht en creëert een vormtaal die zowel futuristisch is als geworteld in stedelijke stijl. De frameloze portieren weerspiegelen het sportieve DNA, gecombineerd met 19-inch "Swift-Wing" lichtmetalen wielen. Met een lengte van 4.430 mm, een breedte van 1.880 mm, hoogte van 1.520 mm en een wielbasis van 2.735 mm, is de B05 ontworpen voor zowel prestaties als uitstraling en binnenruimte.