5 Euro NCAP-sterren voor Leapmotor B10

De B10 behaalde 93% voor volwassen inzittenden, met 37,3 van de 40 punten, dankzij uitstekende bescherming bij frontale botsingen en maximale scores in de zij-impacttests. Het passagierscompartiment bleef stabiel bij frontale offsetbotsingen, met uitstekende bescherming voor de knieën en dijbenen van zowel bestuurder als voorpassagier.

Vergelijkbare bescherming geldt voor inzittenden van verschillende groottes en zitposities. Tests met een volledig brede, starre barrière toonden hoge bescherming voor de bestuurder en adequate bescherming voor achterpassagiers. De zijbarrière- en zijpaaltests leverden maximale punten op, wat de sterke laterale bescherming bevestigt.

Kinderveiligheid

De Leapmotor B10 behaalde 93% voor kinderbescherming, met 46,0 van de 49 punten, inclusief uitstekende resultaten voor 6- en 10-jarige testpoppen en geavanceerde functies zoals ISOFIX/i-Size en detectie van kinderaanwezigheid. De airbag van de voorpassagier kan worden gedeactiveerd voor achterwaarts gerichte kinderzitjes, met duidelijke statusinformatie voor de bestuurder. De auto beschikt over een direct detectiesysteem voor kinderaanwezigheid dat waarschuwt als een kind in het voertuig wordt achtergelaten, en alle goedgekeurde kinderzitjes kunnen correct worden geïnstalleerd en passend gemonteerd.

Voor kwetsbare weggebruikers scoorde de B10 84%, ondersteund door geavanceerde autonome noodremsystemen die reageren op voetgangers, fietsers en motorrijders, inclusief bescherming tegen het ongewenst openen van deuren voor passerende fietsers.

Safety Assist-technologie

De veiligheidsassistentiesystemen kregen een score van 85%, met 15,4 van de 18 punten, voor functies zoals Intelligent Speed Assistance, Lane Keep Assist, Emergency Lane Keeping en directe bestuurdersmonitoring om vermoeidheid en afleiding te detecteren. De prestaties van het autonome noodremsysteem (AEB) waren goed in tests waarbij het systeem reageerde op andere voertuigen.