Leapmotor toont B10

De B10, een SUV voor het C-segment, is gebaseerd op de LEAP 3.5 architectuur, een volledig geïntegreerd platform met kenmerken zoals ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), een volledig configureerbare digitale cockpit en intelligente rijmogelijkheden.

Het debuut van Leapmotor op de Autosalon van Parijs valt samen met de versnelling die het bedrijf heeft ingezet voor verdere wereldwijde groei. Op 23 september ging de verkoop van Leapmotor in Europa van start, via meer dan 200 dealerbedrijven in 13 verschillende landen. Doel van het bedrijf is om tot eind 2025 in totaal 500 verkooppunten in Europa geopend te hebben. Deze snelle expansie wordt ingegeven door de brede strategie van Leapmotor om elektrische mobiliteit voor iedereen betaalbaar te maken: Excellence within Reach.

In 2025 breidt Leapmotor de B-serie uit met nieuwe modellen, en benadrukt daarmee de toewijding voor verdere groei van het portfolio en het aanbieden van betaalbare elektrische voertuigen over de hele wereld.