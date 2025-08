Leapmotor maakt prijs B10 bekend

De afmetingen van de B10 zijn afgestemd op het Europese verkeer: 4.515 mm lang, 1.885 mm breed en 1.655 mm hoog, met een wielbasis van 2.735 mm. Met 2.390 mm tussen de rugleuning van de achterbank en de voetenruimte, 1.400 mm breedte op de achterbank en hoofdruimte van 1.027 mm vóórin en 1.005 mm achterin, beschikt de B10 over een ruim interieur. De binnenruimte wordt aangevuld met 22 opbergvakken.

Platform

Als eerste wereldwijde model binnen de Leapmotor B-serie is de B10 gebouwd op het nieuwe LEAP3.5-platform. De B10 is uitgerust met een elektromotor die 218 pk en 240 Nm koppel levert. De acceleratie van 0 naar 100 km/u gaat in 8 seconden, met een topsnelheid van 170 km/u. Er zijn twee batterijvarianten beschikbaar: een 56,2 kWh-accu met een WLTP-bereik tot 361 km, en een 67,1 kWh-accu goed voor maximaal 434 km.

Beide versies ondersteunen 11 kW AC-laden en zeer snel DC-laden tot 168 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in 20 minuten van 30% naar 80% kan worden opgeladen.

Uitvoeringen

De B10 wordt geleverd in twee uitvoeringen. De LIFE-versie is uitgerust met onder meer een panoramadak van 1,8 m2 met elektrisch zonnescherm, 18-inch lichtmetalen wielen en het volledige pakket aan rijhulpsystemen. De DESIGN-uitvoering voegt daar onder andere ECO-leren bekleding, sfeerverlichting en verwarmbare, geventileerde en elektrisch verstelbare voorstoelen aan toe.

De B10 is uitgerust met een 14,6-inch 2.5K 'zwevend' touchscreen, aangedreven door de Snapdragon 8155-chip. Dit zorgt voor een smartphone-achtige bediening, met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto (beschikbaar via een Over The Air-update in Q1 2026). Het LEAP OS 4.0 Plus-systeem biedt een aanpasbare interface, een 3D-cockpit en de mogelijkheid om meerdere toepassingen tegelijk weer te geven. Tot de functies behoren diverse gebruiksmodi en volledige afstandsbediening via de Leapmotor-app.

Weggedrag

De B10 heeft een gewichtsverdeling van 50:50, een multi-link achterwielophanging en een onderstelafstemming ontwikkeld door de ingenieurs van Stellantis. Veiligheid staat centraal: het model is ontworpen met een doelstelling van vijf sterren in de Euro NCAP-crashtests, beschikt over een stalen veiligheidskooi, zeventien rijhulpsystemen en een 360 graden camerasysteem.