Leapmotor start verkoop B10 in China

73% van de orders waren voor de B10-varianten met LiDAR-technologie. Deze LiDAR (Light Detection And Ranging) is ontwikkeld door Hesai. Deze technologie voorziet voertuigen van driedimensionaal beeld in hoge resolutie, als aanvulling op de beelden van camera's en radar. Daardoor kan de auto situaties waarnemen onder complexe weg- en verkeersomstandigheden, zoals in een donkere omgeving.

Zhu Jiangming, oprichter en CEO van Leapmotor: "De B10 belichaamt onze visie op een elektrische toekomst - met niet alleen uitstekende prestaties en slimme connectiviteit, maar ook door die toekomst toegankelijk te maken voor consumenten wereldwijd".

Leapmotor is enthousiast over de positieve ontvangst van de B10 en kijkt uit naar de eerste leveringen van deze SUV aan klanten en de marktintroducties van dit model in andere delen van de wereld.