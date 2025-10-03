Leapmotor bouwt miljoenste auto

Deze mijlpaal is snel bereikt. Van de 500.000ste tot de een miljoenste auto had Leapmotor slechts 343 dagen nodig, waarmee het een record vestigde als de snelste nieuwe autofabrikant in China. Deze groei is illustratief voor de systematische aanpak van voertuigontwikkeling en marktverkenning, en laat zien dat Leapmotor stabiel een nieuw tijdperk van grootschalige en hoogwaardige ontwikkeling is ingeslagen.

Van januari tot augustus 2025 bedroeg het cumulatieve aantal leveringen van Leapmotor meer dan 320.000 voertuigen, waarmee het de verkooplijsten van nieuwe Chinese automerken bleef aanvoeren. De maandelijkse verkoopcijfers stonden gedurende zes opeenvolgende maanden bovenaan in de ranglijsten van nieuwe spelers in de automotive wereld.

Tegelijkertijd werd Leapmotor in 2025 opgenomen in de Fortune China 500, de Top 500 particuliere ondernemingen van China en de Top 500 productiebedrijven van China. Deze reeks onderscheidingen, van technologische research en development, marktprestaties tot operatie en management, bevestigt de kracht van Leapmotor als volwaardige autoproducent.

Van smalle basis naar doorbraak

De weg naar één miljoen voertuigen is afgelegd via een doordachte aanpak: eerst de basis versterken en dan versnellen. Deze versnelling bewijst dat Leapmotor een uitstekend en efficiënt samenwerkingssysteem heeft opgebouwd in technologische research & development, productmatrix, marktontwikkeling, servicenetwerk en merkopbouw.

Met focus op gebruikerswaarde heeft Leapmotor vier grote productseries uitgerold, A, B, C en D. Het is een divers aanbod van personenauto's, SUV's en MPV's. De belangrijkste modellen blijven de marktsegmenten domineren. De wereldwijde levering van de C10 overschreed de 160.000 eenheden in 17 maanden sinds de lancering in mei vorig jaar. Sinds de introductie van de C10 (modeljaar 2026) in mei dit jaar gaat dit model gedurende vier opeenvolgende maanden aan kop in de verkoopstatistieken van middelgrote SUV's van nieuwe automerken.