Stellantis SUSTAINera breidt uit

De nieuwe faciliteit versnelt de ambities van Stellantis op het gebied van de circulaire economie. Dit gebeurt als uitbreiding van het netwerk van eigen demontagefaciliteiten.

In deze faciliteiten worden voertuigen die aan het eind van hun levensduur zijn verwerkt. Daarbij worden volledig functionele onderdelen teruggewonnen voor hergebruik als originele reserveonderdelen. Onderdelen die niet geschikt zijn voor hergebruik, worden gerecycled. Zo ontstaat een gesloten materiaalcyclus waarin waardevolle grondstoffen terugkeren in de productie van nieuwe onderdelen en voertuigen.

Een concreet voorbeeld is de gesloten aluminiumcyclus, die al wordt toegepast in het demontagecentrum in Italië. Teruggewonnen motoren worden geleverd aan SOREMO, een gespecialiseerde partner in motorrecycling. SOREMO verwerkt deze tot aluminium staven die worden gebruikt bij de productie van nieuwe motoren.

Door samen te werken met een breed netwerk van partners ontwikkelt SUSTAINera een efficiënt ecosysteem voor materialen. Daarmee wordt de waardeketen voor auto's verder verduurzaamd. Tegelijkertijd versterkt Stellantis het efficiënte gebruik van hulpbronnen gedurende de volledige levenscyclus van producten en wordt de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen verminderd.

Resultaten voor het beheer van voertuigen die aan het eind van hun levensduur zijn

De activiteiten van de joint venture Valorauto van SUSTAINera overtreffen in 2025 opnieuw de Europese normen op dit gebied. De recycling- en terugwinningspercentages van voertuigen komen uit op respectievelijk 89,9% en 97,7%.

Op het gebied van hoogspanningsaccu's die aan het eind van hun levensduur zijn, speelt hergebruik buiten de autosector een belangrijke rol binnen de strategie van SUSTAINera. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor hergebruikte accu's. Een concreet voorbeeld is de bijdrage aan het PIONEER-energieopslagsysteem op luchthaven Rome Fiumicino.

In 2025 is de hoeveelheid energie uit accu's van elektrische voertuigen die aan derden is verkocht voor hergebruik meer dan verviervoudigd tot 123.000 kWh.

SUSTAINera-aanbod voor hergebruik in aftersales

De strategische uitbreiding van de activiteiten op het gebied van voertuigdemontage sluit aan bij de groei van de wereldwijde aftermarket voor auto-onderdelen. Deze groei wordt vooral gedreven door een verouderend wagenpark en een toenemende onderhoudsbehoefte, als gevolg van de langere levensduur van voertuigen. Dit leidt tot een stijgende vraag naar kosteneffectieve reparatieoplossingen.

Deze ontwikkelingen creëren gunstige omstandigheden voor originele gebruikte onderdelen. Vooral consumenten zoeken steeds vaker naar authentieke onderdelen van de fabrikant tegen een meer betaalbare prijs.

In 2025 realiseerden de activiteiten rond hergebruik van SUSTAINera een groei van 51% ten opzichte van een jaar eerder. Deze ontwikkeling wordt gedreven door sterke prestaties in meerdere regio's en kanalen:

Het e-commerceplatform B-Parts presteert sterk in Europa, mede dankzij de succesvolle lancering in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast draagt het eerste volledige verkoopjaar in Noord-Amerika bij aan de voortzetting van de positieve groeitrend. De totale voorraad op B-Parts in deze regio's is aanzienlijk uitgebreid en omvat inmiddels meer dan 15 miljoen gebruikte onderdelen voor alle merken en modellen. Dit zorgt voor een snelle en brede beschikbaarheid voor zowel eindklanten als reparateurs. Ook de netwerktoegang tot de volledige voorraad via de catalogi van Service Box en E-PER, voor Distrigo in Europa en Dealer Connect in Noord-Amerika, draagt bij aan de groei van de verkoop

De verkoop van gebruikte onderdelen vanuit het Braziliaanse demontagecentrum groeit via zowel fysieke winkels als digitale kanalen. Dit omvat onder meer de Circular AutoPeças-webwinkel op het e-commerceplatform Mercado Livre en een eigen platform dat binnenkort wordt gelanceerd

Daarnaast zijn recent Stellantis SUSTAINera Used Parts-webshops gelanceerd op eBay. Hier worden gebruikte onderdelen aangeboden die zijn teruggewonnen uit het Italiaanse demontagecentrum en beschikbaar zijn in heel Europa. Deze webshops vormen een aanvulling op de verkoop via B-Parts en spelen in op de groeiende verschuiving naar online aftermarketverkoop.

In China is bovendien een nieuw webplatform voor hergebruikte onderdelen gelanceerd via de joint venture Oruide. Hierbij worden onderdelen teruggewonnen uit voertuigen die aan het eind van hun levensduur zijn.

Vooruitgang binnen de 4R-strategie: Essentiële mijlpalen

Naast hergebruik blijft SUSTAINera de circulaire economie van Stellantis versterken, met duidelijke vooruitgang binnen alle overige pijlers van de 4R-strategie. Het productportfolio vertegenwoordigt inmiddels 27,4% van het totale aftersalesaanbod van Stellantis Parts & Services, dankzij nieuwe productlanceringen en uitbreiding van activiteiten:

In Europa is het productportfolio uitgebreid met op de eigen markt geherfabriceerde onderdelen, waaronder LED-koplampen, multimediadisplays, DPF-tanks en remklauwen van verschillende merken

Het aanbod in Noord-Amerika is uitgebreid met geherfabriceerde versterkers, motoren en versnellingsbakken

In de SUSTAINera Circular Economy Hub in Italië zijn meer dan 28.600 motoren geherfabriceerd, bijna drie keer zoveel als in 2024

De activiteiten zijn met 48% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, ondersteund door uitgebreide activiteiten in Noord-Amerika en de uitrol van het Car Reconditioning-project in Zuid-Amerika

Het servicenetwerk voor hoogspanningsaccu's is uitgebreid tot 30 E-Repair Centers wereldwijd

Verdere groei wordt ondersteund door samenwerkingen binnen de Circular Economy Hub met Ayvens en Leasys voor de reconditionering van voertuigen

Het assortiment gerecyclede producten is uitgebreid met 12V-accu's van gerecycled materiaal, naast smeermiddelen, ruitenwisservloeistoffen en koelvloeistoffen, met een kwaliteit die gelijkwaardig is aan het origineel en met minder afval

Deze resultaten laten zien dat SUSTAINera de inzet van Stellantis op het gebied van de circulaire economie verder versterkt, terwijl tegelijkertijd verantwoorde bedrijfsprestaties worden bevorderd.