Audi A2 e-tron

Audi kondigt A2 e-tron aan

20 mei 2026 - Dit najaar onthult Audi de A2 e-tron: een volledig elektrisch basismodel dat Audi's elektrische mobiliteit breder toegankelijk maakt. De afgelopen maanden legden prototypen in de aanloop naar de wereldpremière cruciale testkilometers af om de efficiency van de nieuweling te verbeteren: op sneeuw en ijs in Lapland, in de windtunnel bij Audi Technical Development in Ingolstadt en op de openbare weg in het Duitse Beieren.

Audi hintte eerder al naar de A2 e-tron tijdens de Audi Annual Media Conference, waar CEO Gernot Döllner het model belichtte als mogelijke volgende stap op weg naar een volledig elektrische toekomst. De productie van de Audi A2 e-tron gaat plaatsvinden in Ingolstadt. De voorbije maanden legden gecamoufleerde prototypen vele testkilometers af, als voorbereiding op de wereldpremière dit najaar.

Wintertests in Lapland

Bij temperaturen ver onder nul werdeb op een bevroren meer in Noord-Zweden het rijgedrag, de tractie en de stabiliteit van de Audi A2 e-tron verfijnd. Ook het thermomanagement - de regeling van de koeling en verwarming van de batterij en aandrijflijn - werd er geoptimaliseerd. Technici stemden de samenwerking tussen de elektrische aandrijving, het remregelsysteem en het onderstel tot in detail verder af, voor een herkenbaar Audi-karakter.

Aerodynamica en stilte in de windtunnel

De kenmerkende daklijn geeft de Audi A2 e-tron karakter én een gunstige luchtweerstand. In de windtunnel werd de luchtstroom voortdurend gemeten en verbeterd, net als het geluidsniveau in het interieur.

Op de bochtige wegen van het Altmühltal testte Audi tevens de fijnafstemming van de vering en demping, plus de correcte werking van assistentiesystemen onder praktijkomstandigheden.