Audi kondigt A2 e-tron aan

Audi hintte eerder al naar de A2 e-tron tijdens de Audi Annual Media Conference, waar CEO Gernot Döllner het model belichtte als mogelijke volgende stap op weg naar een volledig elektrische toekomst. De productie van de Audi A2 e-tron gaat plaatsvinden in Ingolstadt. De voorbije maanden legden gecamoufleerde prototypen vele testkilometers af, als voorbereiding op de wereldpremière dit najaar.

Wintertests in Lapland

Bij temperaturen ver onder nul werdeb op een bevroren meer in Noord-Zweden het rijgedrag, de tractie en de stabiliteit van de Audi A2 e-tron verfijnd. Ook het thermomanagement - de regeling van de koeling en verwarming van de batterij en aandrijflijn - werd er geoptimaliseerd. Technici stemden de samenwerking tussen de elektrische aandrijving, het remregelsysteem en het onderstel tot in detail verder af, voor een herkenbaar Audi-karakter.

Aerodynamica en stilte in de windtunnel

De kenmerkende daklijn geeft de Audi A2 e-tron karakter én een gunstige luchtweerstand. In de windtunnel werd de luchtstroom voortdurend gemeten en verbeterd, net als het geluidsniveau in het interieur.

Op de bochtige wegen van het Altmühltal testte Audi tevens de fijnafstemming van de vering en demping, plus de correcte werking van assistentiesystemen onder praktijkomstandigheden.