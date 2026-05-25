Ferrari introduceert Luce

Deze architectuur biedt plaats aan vier deuren en vijf zitplaatsen. Een opvallend visueel kenmerk van de Ferrari Luce is de puurheid van de raamconstructie. Deze schelpachtige vorm strekt zich uit onder de heuplijn tot aan de uiterste randen van de auto. Door de aerodynamische vleugels voor en achter boven en rond het silhouet van de raampartij te laten zweven, worden de luchtstroom, rijdynamiek en aero-akoestiek bepaald, wat deze vorm mogelijk maakt. De lichtpanelen voor en achter zijn transparant en maken deel uit van de primaire oppervlakken. De achterlichten zijn een eerbetoon aan de schoonheid en helderheid van de 360 Modena en 458 Italia. De innovatie van de Ferrari Luce komt tot uiting in een op maat gemaakt velgontwerp. De Luce heeft de grootste velgdiameters op een in serie geproduceerde Ferrari-straatauto: 23 inch voor en 24 inch achter.

Technologieën die voortkomen uit Ferrari's ervaring in de autosport maakten het mogelijk om het leeggewicht op 2.260 kg te houden, wat bijdraagt aan de prestaties: 0-100 km/u in 2,5 seconden, 0-200 km/u in 6,8 seconden, een topsnelheid van meer dan 310 km/u, een maximaal totaalvermogen van 1.050 pk en een actieradius van meer dan 530 km.

De auto wordt aangedreven door vier elektromotoren, één per wiel, en is uitgerust met een 122 kWh-accu met hoge capaciteit, een actief dempingsysteem afgeleid van de F80 en een onafhankelijk sturende achteras. Elk wiel is uitgerust met één actuator voor tractie en regeneratie, één voor de stuurhoek en één om de verticale beweging te regelen. De mogelijkheid om de koppelverdeling continu aan te passen aan de wegomstandigheden en de gewenste prestaties zorgt volgens de fabrikant voor vrijheid en precisie in de besturing. Torque vectoring en de balans van het veersysteem helpen ook bij het veranderen van richting.

Het geluidsniveau is gebaseerd op de stand van de e-Manettino en het gebruik van de schakelflippers, waardoor de bestuurder kan schakelen van rustige concentratie naar maximale expressiviteit. Het geluid wordt weergegeven via een extern versterkingssysteem. Dit heeft niet alleen voordelen voor de geluidskwaliteit in het interieur, maar zorgt er ook voor dat het geluid buiten de auto hoorbaar is. Het weggeluid wordt verminderd door het eerste elastisch gemonteerde subframe in de geschiedenis van Maranello, evenals door de actieve ophanging, de optimalisatie van het gewicht, de stijfheid en de geluidsisolatie.

De actieve aerodynamische roosters zijn een andere primeur voor Ferrari: ze regelen de luchtstroom door de warmtewisselaars en zorgen altijd voor de juiste balans tussen koelbehoeften en luchtweerstand. De actieve rijhoogte kan de voorkant bij hoge snelheid met 10 mm verlagen om de efficiëntie te verbeteren zonder in te boeten aan comfort of prestaties. Het koelsysteem maakt deel uit van geïntegreerde software die het bereik optimaliseert door een evenwicht te vinden tussen stroomverbruik en intelligente opwarming, beheer van snelladen en functies voor het voorverwarmen van de accu en het interieur, die op afstand bediend kunnen worden.

Het accupakket, het chassis en de carrosserie van de Ferrari Luce vormen een geïntegreerd systeem dat de structurele prestaties en efficiëntie kan optimaliseren. Het chassis combineert holle gietstukken, extrusies en aluminium, terwijl de carrosserie gebruikmaakt van extrusies en aluminium plaatwerk. De architectuur maximaliseert de binnenruimte door de centrale tunnel weg te laten en de accu onder de vloer en de achterbank te integreren. De accubehuizing draagt actief bij aan de stijfheid, met een toename van meer dan 25% (buig) en 35% (torsie) ten opzichte van eerdere vierdeursmodellen. Door het uitgebreide gebruik van gerecycled aluminium uit secundaire legeringen kan de CO2-uitstoot tijdens de productie met ongeveer 70% van het totale voertuiggewicht worden verminderd.