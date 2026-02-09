Ferrari kondigt Luce aan

De cabine is ontworpen als een individueel, strak volume, met vereenvoudigde en gerationaliseerde vormen die ten dienste van het rijden staan. Hardware en software zijn samen ontwikkeld, zodat de fysieke architectuur en het gedrag van de interface harmonieus aanvoelen. Essentiële elementen zoals het dashboard, bedieningspaneel en de middenconsole zijn op zichzelf staand en duidelijk georganiseerd rond ingangen (bedieningselementen) en uitgangen (displays).

De materialen zijn gekozen vanwege hun duurzaamheid en integriteit. De designers kozen aluminium omdat het geschikt is voor precisiebewerking, met technische onderdelen die de kwaliteit en schoonheid van het materiaal benadrukken. Het aluminium is een 100% gerecyclede aluminiumlegering die is bewerkt uit massieve staven met behulp van 3- of 5-assige CNC-technologie en vervolgens is onderworpen aan een modern anodisatieproces. Deze behandeling creëert een ultradunne, zeshoekige celmicrostructuur op het oppervlak, wat zorgt voor uitzonderlijke weerstand, hardheid en een verfijnde microtextuur. Het resultaat is een afwerking met een diepe, duurzame kleur die ook na verloop van tijd levendig blijft. Het glas is precisiegefreesd Corning Fusion Glass, dat duurzaam en krasbestendig is, en een zeer goed zicht biedt.

Stuurwiel

Het stuurwiel van de Ferrari Luce is een eerbetoon aan het erfgoed van Ferrari en tegelijkertijd een omarming van moderne innovatie. Het ontwerpteam koos voor een vereenvoudigde driespaaks vorm, een herinterpretatie van het iconische houten driespaaks Nardi-stuurwiel uit de jaren '50 en '60. De aluminium structuur van de spaken is opzettelijk blootgelegd en aangezet, waardoor de kracht en afwerking van het materiaal tot hun recht komen. De legering van 100% gerecycled aluminium is speciaal ontwikkeld voor de Ferrari Luce om mechanische weerstand en een uitstekende oppervlaktekwaliteit voor het anodisatieproces te garanderen. Het stuurwiel bestaat uit 19 CNC-bewerkte onderdelen en weegt 400 gram minder dan een standaard stuurwiel.

De bedieningselementen op het stuur zijn georganiseerd in twee analoge bedieningsmodules, waardoor functionaliteit en overzichtelijkheid gewaarborgd zijn. Deze indeling komt overeen met de lay-out van Formule 1-auto's.

Sleutel

Het starten van de Ferrari Luce is ontworpen om theatraal te zijn, als echo van de traditie van het merk om een spannende rijervaring te creëren. Het ritueel begint met het inklikken van de sleutel. De sleutel is gemaakt van Corning Fusion5 Glass, het eerste autoglas dat is ontwikkeld voor duurzaamheid en krasbestendigheid met behoud van optiek. De sleutel is voorzien van een speciaal ontwikkeld 'E Ink'-display dat alleen tijdens kleurwisselingen stroom verbruikt. Deze implementatie van een 'E Ink'-display is een primeur voor de auto-industrie.

Als de sleutel in de houder op de middenconsole wordt gestoken, wordt een cyclus gestart: de kleur van de sleutel verandert van geel naar zwart terwijl hij in het glazen oppervlak van de middenconsole integreert. Het bedieningspaneel en instrumentenpaneel lichten tegelijkertijd op, waardoor de anticipatie wordt verhoogd en de overgang van stilstand naar beweging wordt gesignaleerd.

Displays

De drie displays in de Ferrari Luce - het instrumentenpaneel voor de bestuurder, het bedieningspaneel en het bedieningspaneel achter - zijn ontworpen met het oog op helderheid en doelgerichtheid. Het team heeft veel tijd besteed aan de organisatie van de ingangen (bedieningselementen) en uitgangen (displays), waardoor de gebruikerservaring intuïtief en eenvoudig te navigeren is. Een ingetogen, nieuw aangepast lettertype geeft de interface en identiteit een coherente typografische stem, geïnspireerd door historische Ferrari letters en Italiaanse technische letters.

Het instrumentenpaneel beweegt mee met het stuur, waardoor het zicht van de bestuurder op het instrumentenpaneel wordt geoptimaliseerd. Een instrumentenpaneel op de stuurkolom is een primeur voor Ferrari. Het heeft twee overlappende OLED-schermen. Het voegt digitale en analoge elementen samen in een zelfstandige unit die aan de stuurkolom is bevestigd en synchroon beweegt met de helling en het bereik van het stuurwiel voor een naadloze interactie. Drie grote uitsparingen onthullen de informatie die wordt gegenereerd door een tweede display achter het bovenste paneel, waardoor een visuele diepte ontstaat. Elke opening wordt beschermd door een lens van helder glas.

Instrumenten

De grafische vormgeving van het dashboard is geïnspireerd op de historische wijzerplaten, met name die van Veglia en Jaeger uit de jaren '50 en '60. Op basis van tientallen jaren aan ervaring in horlogedesign heeft het team gestreefd naar een horlogeachtige helderheid, waarbij een moderne, strakke lay-out is gecreëerd die de leesbaarheid van de wijzerplaten benadrukt. Deze benadering is geworteld in het concept om de cognitieve belasting voor de bestuurder te verminderen. Door te refereren aan de eenvoud van analoge wijzerplaten, waar de tijd in één oogopslag kan worden afgelezen, wilden de designers de bedieningselementen en displays van de auto net zo intuïtief maken.