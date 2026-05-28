Stellantis Pro One ontvouwt toekomstplannen

Stellantis Pro One introduceert tegen 2030 wereldwijd elf nieuwe modellen, waaronder vernieuwde versies van kernmodellen en nieuwe modellen in nieuwe segmenten. Het plan omvat ook de introductie van twee nieuwe multi-energy platforms voor middelgrote en grote bestelwagens, gebaseerd op de STLA Brain-architectuur. Deze nieuwe generatie platforms is geschikt voor een breed scala aan aandrijfopties, van conventionele verbrandingsmotoren tot hybride en volledig elektrische aandrijving.

Daarnaast worden tot 2030 vier belangrijke modelupdates doorgevoerd. Behalve een vernieuwde, compacte bestelwagen met speciale aandacht voor de Zuid-Amerikaanse markt en een grote update van de wereldwijd succesvolle, compacte bestelwagen worden ook twee nieuwe batterij-elektrische aandrijflijnen geïntroduceerd met LFP- en NMC-batterijen om zowel de actieradius als de betaalbaarheid van de modellen te optimaliseren.

Tevens versnelt Stellantis Pro One de uitbreiding van zijn wereldwijde aanbod van pick-ups. In Zuid-Amerika wordt de positie versterkt met de vernieuwde Fiat Strada en Fiat Toro. In Noord-Amerika wordt het volledige aanbod van full-size pick-ups vernieuwd, inclusief light duty-, heavy duty- en chassis-cabinevarianten, terwijl ook de nieuwe, compactere Ram Rampage aan het aanbod wordt toegevoegd. Deze modellen bieden toonaangevende prestaties en capaciteiten, terwijl ook voor het eerst Range Extender Electric Vehicle (REEV)-technologie beschikbaar wordt.

Verder is er ook een belangrijke strategische rol weggelegd voor het segment van de middelgrote pick-up. Stellantis Pro One ontwikkelt hiervoor enerzijds een betaalbaar en robuust werkpaard via een reeds bestaand strategisch partnerschap en introduceert anderzijds een nieuwe middelgrote pick-up van Ram voor de Noord-Amerikaanse markt. Dit model moet voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van formaat, prestaties en inzetbaarheid.

Van voertuigleverancier naar volledig ecosysteem

Met Pro One NEXT zet Stellantis Pro One de volgende stap in de transformatie naar een aanbieder van een volledig ecosysteem. Zo richt het bedrijf zich steeds nadrukkelijker op connectiviteit, diensten en kunstmatige intelligentie om prestaties, efficiëntie en klantwaarde te vergroten.

Het ecosysteem van Stellantis Pro One bestaat uit vijf pijlers:

Data en connectiviteit voor uitgebreide over-the-air updates en AI-gestuurde interactie tussen bestuurder en voertuig.

Pro One NEXT: het uptime commandocentrum van Stellantis Pro One.

Geïntegreerde diensten, waaronder financiering, verhuur, verzekeringen en laadoplossingen.

Het Stellantis CustomFit-programma voor oplossingen op het gebied van ombouw- en personalisatie via meer dan 550 gecertificeerde partners wereldwijd.

Een sterk professioneel netwerk met meer dan 21.000 servicepunten.

Centraal binnen deze aanpak staat Pro One NEXT, een uptime-oplossing die momenteel in Europa wordt getest. Via speciale commandocentra kunnen voertuigen realtime worden gemonitord en problemen proactief worden aangepakt om stilstand tot een minimum te beperken en operationele efficiëntie te maximaliseren.

Door data, connectiviteit en dienstverlening samen te brengen, ontwikkelt Stellantis Pro One zich van traditionele voertuigleverancier tot volwaardige ecosysteempartner die klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun voertuigen ondersteunt.

Dit model maakt snellere interventie mogelijk dankzij gecoördineerde dealer-, onderdelen- en technische netwerken, wat zorgt voor kortere doorlooptijden en verbeterde voorspelbaarheid en bedrijfscontinuïteit voor klanten.

Box on Wheels

Als volgende stap introduceert Stellantis Pro One het 'Box on Wheels'-concept: een oplossing die is ontwikkeld als volledig ecosysteem en nieuwe toepassingen en zakelijke mogelijkheden mogelijk maakt. Met 'Box on Wheels' herdefinieert Stellantis Pro One de last-mile delivery. Het autonome voertuig zonder uitlaatemissies wordt gecombineerd met een compleet dienstenpakket dat processen vereenvoudigt en operationele kosten aanzienlijk verlaagt. Het conceptvoertuig debuteert op de IAA Transportation in Hannover op 14 september 2026, waar Stellantis Pro One zijn visie op professionele mobiliteit presenteert.